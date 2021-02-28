【金價走勢】金價連跌兩個月 專家料年底仍可高見2050美元

▲ 國際金價連跌兩個月，但專家仍料年尾可重上2000美元關。

雖然聯儲局主席鮑威爾於上周連續兩天放鴿，淡化收水及再通脹的威脅，但美國10年期債息於上周四（2月25日）晚仍直撲1.6厘，今年更狂升60%，跑贏不少商品類等風險資產，及至周五晚才由高位稍為回落至1.4厘。而美債息抽升，不單拖累全球股滙債呈三殺，且重創金市，因揸黃金無息收，徒令機會成本驟增，難怪黃金遭抛售，2月份紐約期金累跌6.6%，乃自2016年11月以來、4年來單月表現最差。

６名專家對今年金價走勢預測各異，詳情可按下圖了解

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不過，專家認為，黃金牛市未完，通脹遲早殺埋身，黃金始終具抗通脹的保值效用，兩位樂觀派更料，國際金價於今年底可重上兩千美元大關。而本報綜合6位中外專家，現時對金價的預期呈大分歧，今年的上落區間料由1500美到2050美元，大好友預估年底目標更達2050元。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧回應本報查詢指，剛下調金價於未來6至12個月的目標，從2月中預估的2100美元、調低至1950美元。韓資樂天證券銷售總監陳欣表示，環球央行保持放水，料金價於年內稍後回升，今年在1680至2050美元爭持，年底重上2000美元關。

黃金於月初跌穿1800美元關口【下一頁】

華僑永亨經濟師李若凡認為，美債息抽升雖不利金價，但長線來看仍看好黃金的前景，畢竟具保值功能，有助抗通脹，相信年底可挑戰2050美元今年新高。而大新（02356）經濟師溫嘉煒對年內金價估計，高低區間為1500至2000美元，後向視乎美國息率、以及美元走向等;惟現市況避險情緒急降温，料金價在未來3個月至半年跑輸其他貴金屬等商品。

中信銀行(國際)首席經濟師廖群博士說，國際金價經歷去年大升後，現處於調整階段，但在全球貨幣政策繼續寬鬆，以及流動性持續過剩的形勢下，相信下跌空間不大，遂不能說牛市已告終。 預計今年高低位分別為1840及1730美元，年底見1780美元。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪