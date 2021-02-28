緬甸警方開槍驅散示威者 最少18人死亡（第三版）

緬甸軍方政變觸發民眾連續多日示威抗議，緬甸全國各地周日（28日）仍有大量民眾上街，抗議緬甸軍方發動政變。緬甸警方開槍驅散示威者，造成多人死亡。另外，自緬甸政變後遭軍方扣押的國務資政昂山素姬周一（3月1日）上庭，據報已由寓所轉移至他處。

（第三版更新死亡數字）

聯合國人權辦事處表示，根據可靠訊息，已造成最少18人死亡，30多人受傷，批評警方和軍隊使用致命武力，應付和平示威。 其中，最大城市仰光最少5名示威者死亡。

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緬甸軍方自2月1日發動政變，拘捕緬甸執政黨全國民主聯盟（簡稱全民盟，NLD）領袖昂山素姬等人，緬甸全國各地的示威已進入第四周。緬甸警方自上周六（27日）起對示威者加強武力鎮壓，包括動用催淚彈、橡膠子彈、水炮，甚至向天開槍以實彈進行驅趕。警方於周日更拘留數百人，更包括記者。

路透社引述緬甸醫院的一名醫生指，警方周日於緬甸最大城市仰光的示威現場開槍，其中一名示威者中槍身亡。據悉，這名示威者的胸口中槍，被送往醫院搶救後不治。

示威現場的片段顯示，仰光Hledan區的示威現場事發時傳出多於一下槍響，其後有最少5人受傷。另外根據社交網站上流傳的片段，仰光淡汶（Tamwe）區有一群示威者逃離警方追捕。而仰光市中心最少有5名學生於示威現場被捕。

緬甸媒體《Dawei Watch》報道，緬甸警方於南部城市土瓦（Dawei）的示威現場也向示威者開槍，造成3人死亡及10多人受傷。緬甸政治家Kyaw Min Htike也證實，警方於土瓦曾開槍驅趕示威者。

非政府組織政治犯援助協會（AAPP）表示，緬甸自2月1日政變截至上周六，已有854人被拘捕、起訴或判刑，上周六更有數百人於仰光等地被捕。

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另外，昂山素姬於政變後一直遭到軍方拘留。但《今日緬甸》（Myanmar Now）引述全民盟消息人士指，昂山素姬於2月20日已被帶離位於内比都的寓所，但未能證實昂山素姬被轉移至何地。

昂山素姬將於周一再出庭，但其代表律師U Khin Maung Zaw早前表示，他截至上周四（25日）仍未能與昂山素姬會面。U Khin Maung Zaw指出他於2月16日已遞交所需法律文件，但仍未獲得昂山素姬簽署委任其出庭的授權書，憂慮對方遭剝奪法律權利。

責任編輯：鄭錦玲