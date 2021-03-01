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【淘寶持股】蘇寧易購引入國資股東　張近東減半持股　蘇寧易購復牌漲停

股市 09:38 2021/03/01

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蘇寧易購引入國資股東，深圳國資委斥資逾148億人民幣，入股蘇寧易購。

深圳國資委旗下深圳國際 （00152） 披露，附屬公司深國際（深圳）及深圳鯤鵬資本，與張近東、蘇寧控股、蘇寧電器就分別可能收購蘇寧易購（深：002024）的8%及15%已發行股份訂立股份轉讓框架協議。深國際（深圳）、鯤鵬資本分別擬按每股6.92元人民幣，收購蘇寧易購約7.45億股、13.97億股，共涉資約148億元人民幣。

蘇寧易購周一復牌後，開市急升一成至7.7元人民幣，其後漲停。

蘇寧易購停牌前報7元人民幣，收購價較最新價折讓1.1%。另一收購方鯤鵬資本同樣具深圳國資委背景，為深圳國資委全資控股的股權投資平台。

根據蘇寧易購披露，本次交易後，公司原實際控制人、控股股東張近東及其一致行動人士蘇寧控股持股將降至15.72%，蘇寧電器持股5.45%，阿里巴巴 （09988） 旗下淘寶中國持股19.99%，鯤鵬資本、深國際分別持股15%、8%。

張近東父子將蘇寧控股全部股權質押阿里巴巴，蘇寧回應：正常商業合作【下一頁】

蘇寧易購續指，本次股份轉讓將優化公司股權結構，上市公司將處於無控股股東、無實際控制人的狀態。公司續指，將在深圳設立華南地區總部，充分依托產業投資人的本地資源優勢，全面提升公司在華南地區尤其是在大灣區的經營能力及企業品牌知名度，提升市場佔有率。

蘇寧易購母企蘇寧電器自去年底傳出財困，當時外媒曾報道，蘇寧創辦人兼董事長張近東、其子張康陽及南京潤賢企管已將公司全部股權質押給淘寶中國。

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編輯：陳健婷

港股 深圳 大灣區 深圳國際（00152） 淘寶 蘇寧易購（深：002024）
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