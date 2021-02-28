【新股IPO】朝雲集團6601市盈率？藍月亮PE又有幾多？

▲ 朝雲集團於3月10日掛牌。

朝雲集團 （新上市編號：06601） 於2月26日至3月3日招股，朝雲集團旗下的核心品牌包括「威王」、「超威」具有一定的知名度，若與去年上市的藍月亮 （06993） 比較，兩者市盈率區乎相若，其朝雲集團2019年歷史市盈率介乎約56倍至66.2倍。

朝雲集團現正招股按【下一頁】了解招股詳情

招股詳情：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

據藍月亮招股書顯示，當時公司市值介乎586億至756億元，2019年歷史市盈率介乎54倍至70倍。若朝雲集團以上限定價，朝雲集團的市盈率則與藍月亮當時上市市盈率相近。

▼ 點擊圖片放大

較世界各地同類型行業相比，承銷團之一的中金發表報告顯示，朝雲集團2021年預測市盈率略高於行業平均水平。中金報告預測2021年朝雲集團未來市盈率為36.2至47.5倍，2021年行業平均市盈率為31.3倍，當中獅王（日：4912）、寶潔P&G（美：PG）的2021年預測市盈率分別為28.1倍及22.4倍。

從業務增長方面，中金報告顯示，2019年朝雲集團收入及純利均跑羸行業平均。收入按年增2.5%至13.83億元（人民幣，下同），行業為1.7%；經調整純利則按年增4.9%至1.98億元，行業純利增長率為4.3%。

藍月亮於去年12月16日以13.16元上市，上市至今股價累升約2成。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：【新股IPO】朝雲集團6601孖展暫錄144.7億 超額認購46倍、國際配售足額認購

記者：謝卓榮