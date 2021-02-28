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【開戶着數】銀行爭推開戶優惠 最高厚賞逾3萬元

Hot Talk 19:02 2021/02/28

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大小銀行鬥谷開戶有獎，截止期普遍於3月底截止。

3月開局在即，市料銀行須為首季生意跑數，最近大小銀行搶推新客開戶有迎新獎賞，最高獲贈逾3萬元獎賞。眼下銀行爆新客搶客戰，但針對的客戶群有所不同，如最爽手的招商永隆，合資格客戶有機會最多獲獎3.8萬元。不過，優惠主攻千萬富翁等大戶，要求新客存入1000萬元新錢，同時光顧基金及證券投資等，才能賺盡現金回贈的着數。

各銀行趁3月開局齊推開戶優惠，詳情可按下圖了解

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反觀，個別大行新近催谷的開戶優惠，似乎較貼地平民化，如中銀香港（02388）要求出糧戶使用發薪服務等。同樣，恒生（00011）針對指定電子渠道開戶，同時綑綁式使用特定服務，兩間大行向合資格客戶最多獎「金牛」一張、回贈1000元。

信銀國際回應本報查詢指，CITICdiamond客戶除可享一系列專屬服務，以及財富管理優勢外，由現時至3月31日，晉身成爲CITICdiamond新客，更可享高達32,000元迎新禮遇。CITICdiamond的財富管理服務及優惠受歡迎，截至2月中，客戶人數較去年底增長接近2成。

中信銀行(國際)個人及商務銀行業務部私人銀行及財富管理執行總經理文偉成表示：「CITICdiamond推出以來反應理想，新客戶量超出預期，反映高淨值客戶對財富管理服務需求殷切，預期今年的資產管理規模（AUM），以及客戶人數均會有雙位增長。」此外，使用信銀國際的基金、外匯、證券及Robo 360（智投360顧問服務）等理財產品服務，旗下CITICdiamond客戶人數亦有所提升。

新年收到利市錢，門檻低點增值？【下一頁

招商永隆回應指，「私人財富管理」客戶迎新奬賞優惠期，由現時至3月31日推出以來，收到眾多查詢，反應超出預期，吸引了不少境內外高資產值客戶開立，旗下「私人財富管理」服務帳戶。

招商永隆發言人補充，該行提供的基金認購費回贈，奬賞金額高達10,000元，是市場上少有的優惠。此外，該行現有客戶，成功推薦親友成為招商永隆「私人財富管理」客戶，更可獲5,000元現金獎賞。

另方面，銀行厚賞新客需有4大注意，包括：（1）在過往的指定期限未曾取消戶口；（2）優惠截止期至3月底；（3）須成功獲提升為指定理財戶；（4）同時光顧其他指定理財產品，但一般來說回贈是斬件式，視乎幫襯不同服務，再逐項作額外獎賞，而非一筆過豪獎現金。舉例說，個別銀行要求新客買基金，尊享認購費打折，變相回贈等。

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記者：曾桂芬 

責任編輯：梁智豪

信銀國際 集友銀行 恒生銀行（00011） 中銀香港（02388） 招商永隆 著數優惠 港元活期存款 港元定期存款 活期存款 定期存款
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