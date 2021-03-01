【美國禁令】中海油ADR 3月9日暫停交易 　傳拜登續實施針對中資科技公司法規 　中海油全日跌1%（第二版）

▲ 中海油ADR 3月9日暫停交易 傳拜登續實施針對中資科技公司禁令

美國對中資股的投資禁令未有在拜登上任總統後消除，中海油 （00883） ADR（美國預託證券）早前被指與中國軍方相關而納入黑名單。紐交所在上周五收市後宣布，將啟動中海油ADR的除牌程序，並於3月9日開市前暫停交易。

中海油周日（28日）晚上發表公告指，對紐交所的決定表示遺憾，公司將密切關注事件的進展。

中海油今日（1日）早段曾跌4%，中午收報8.95元，跌3.2%，下午收報9.15元，跌1%，成交36.54億。

另外，外媒引述知情人士指，拜登政府擬不顧美國商界反對，計劃實施去年11月擬定針對限制美國科技轉移至中國的規定。

法巴指美資券商終止受禁令影響衍生產品買賣，份額將被攤分，看【下一頁】

美國商務部於去年11月獲容許禁止威脅國家安全的科技相關商業交易，作為保護美國供應鏈的一部份。這個新規遭科技企業反對，認為這法規可能會扼殺創新並損害競爭力，曾預期或會推遲實施，皆因華府會對中資技術的相關政策進行全面審視。

知情人士指，有政府官員擔心阻止或放寬這法規或向中國發放錯誤信息，令中方以為美國將採取較為軟弱的做法。據指，官員已向企業指不會進取地進行該法規。另一消息指，政府並未表示會堅持執行該法規。

據指，商務部的咨詢將會持續至3月22日，之後將有定案。

（第二版新增﹕中海油公告）

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編輯：袁諾曦