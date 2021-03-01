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【消費優惠】多個品牌推轉季清貨優惠　先施、永安低至2折

商業 10:00 2021/03/01

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不少品牌有盤點清貨或轉季優惠，包括先施百貨、永安百貨、雞仔嘜、GIORDANO等。（網上圖片）

立春已過，不少品牌為送冬迎春做好準備，均有盤點清貨或轉季優惠，包括先施百貨、永安百貨、雞仔嘜、GIORDANO等。

【麥當勞】麥當勞推姜B餐　3月1日起發售同步推優惠

【消費優惠】精選MegaBox消費獎賞　購物回贈高達1600元

先施百貨即日至4月15日舉行盤點大清貨，指定貨品低至2折，包括DECOLLO男裝休閒長或短袖恤衫2件59元。男女裝服飾折實後，購物滿$880，額外再9折、購物滿$6,000，更額外再65折。男女鞋履及手袋折實後，買2件額外再9折。購物折實滿$3,200，即送總值$150現金禮券。指定專櫃、家品、電器、寢具、浴室及旅遊用品之自營貨品額外再88折。

永安百貨即日至3月7日舉行送冬迎春大減價低至2折，包括獨家優惠MIZUNO精選男女裝跑鞋優惠價$368（原價$730）；Buffalo Spacious 5層36厘米雙耳平底鑊連不銹鋼蓋，送不銹鋼鑊鏟乙個，優惠價$798（原價$2,198）。

雞仔嘜即日起盤點大清貨，時裝低至3折、長袖內衣褲及長袖保暖內衣褲買2送1。GIORDANO網店即日至3月4日進行秋冬清貨優惠，精選貨品低至5折，包括多款外套、衛衣、T-shirt。

【消費優惠】Klook推Staycation及露營優惠　1晚酒店住宿連早晚餐568元起

責任編輯：朱悅瀅

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