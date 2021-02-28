【美國經濟】海通：美國迎史上最快復甦 聯儲局量寬退出將較金融危機時更快

▲ 海通證券認為，美國經濟將迎來史上最快復甦。

美國長期債息近期急升，一度突破1.6厘水平。海通證券宏觀首席分析師梁中華表示，當前美國通脹預期大幅提升，截至2月底5年期通脹預期升至2.34%，創2011年5月以來新高，10年期通脹預期升至2.14%，亦創2014年8月以來新高。該行預計，二季度美國通脹水平或升至3%以上，美國將迎來史上最快復甦，美聯儲寬鬆政策的退出時間也會比金融危機時快很多。

梁中華指，新冠疫情期間美國居民部門的資產負債表不僅沒有受到任何損傷，反而受益，美國房價大漲、居民財富和收入均大幅提升，主要因美聯儲去年較快地悉數使用貨幣政策工具。而在消費方面，拖累CPI的主要為服務類和能源類消費，隨著美國疫苗接種急速，疫情逐步得到控制，服務消費需求很快會恢復正常，從而帶動美國整體消費、通脹中樞的上移。

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他續指，由於美聯儲刺激的力度、速度、方式和歷史上不同，居民消費能力不降反升，經濟沒有陷入債務通縮模式，部分經濟的停擺只是因為疫情防控的短期因素影響，所以一旦疫情防控好轉，美國這一輪的經濟、通脹修復都會遠遠快於以往任何一輪經濟周期。

海通證券認為，第二季起美國通脹水平或升至3%以上，之後在高位徘徊。考慮到去年二季度基數較低，今年第二季美國CPI和核心CPI按年將會大幅上行。之後隨著美國疫苗接種推進，部分防控措施會有所放開，租金、交通等服務業價格會有比較明顯的修復，維持美國通脹在高位徘徊，易上難下。這一輪美國的通脹壓力可能是2008年以後最大的一次。

該行續指，儘管年內美聯儲採取行動的可能性很小，但影響市場並不需要採取實際行動，今年三至四季度，可能是美聯儲對經濟前瞻指引發生轉變的關鍵時點，需要重點關注。

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編輯：陳健婷