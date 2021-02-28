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【港元定期存款】虛擬銀行港元定存息最高0.95厘 1厘息已全下架

Hot Talk 18:36 2021/02/28

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虛銀劈息浪加劇，爭相把1厘息下架。

時值月結，大小銀行延續2月份的港元定期存款減息浪，當中又以4間擅打定存高息牌的虛擬銀行，輪流劈息，先後把1厘息下架，近日更罕現重手劈息，例如騰訊（00700）有份投資的富融，繼上周五（2月26日）撤1厘息後，昨天（27日）再下調，連續兩天向3個月港元短期定存開刀，從1厘累削0.3厘，新息率僅得0.7厘，跟半年及1年息率看齊。

虛銀減息後，主要存期息率可按下圖了解

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經2月份的降息浪後，如以港元3個月定存息率計，匯立以0.95厘居首，該行只提供此短期存款享特惠息；富融的削息相對輕手，以0.7厘排第2；眾安則累劈0.43厘至僅得0.65厘，跟天星相同。至於半年期港元定存息，富融與天星皆為0.7厘；一年期港元定存息以富融的0.7厘稱霸。此外，中銀香港（02388）亦下調一個月年息，驟削0.6厘至險守1厘。巿場關注發鈔行帶頭減息，會否令3月份的降息浪加劇，畢竟市面銀根充裕，金管局剛公布1月份港元存款驟升近19%，主因受IPO等因素影響。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

欄名 : 港元定期存款

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