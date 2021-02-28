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【MPF】MPF收費13年減3成 經營者收益反倍增多收百億

Hot Talk 18:16 2021/02/28

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自MPF於2007年公布開支比率以來，過去13年收費巳下調三成，但供應商收入卻倍增至164億元。

強積金（MPF）面世逾20年，積金局主席黃友嘉今天（2月28日）發表網誌指，基金收費素來惹關注，但除了保守基金及預設投資策略有收費規定外，其餘的MPF產品，當局沒有規管收費的功能，但已不斷提高資訊透明度，冀增加巿場競爭。

MPF人均帳戶結餘逾27萬，中港股票基金表現最佳【下一頁

黄友嘉又說，2007年基金收費平均2.1%，去年底已降至1.44%，降幅逾三成。業界翻查數據，2007年MPF總資產值僅2647.86億元，以收費2.1%計，經營者該年共袋約55.61億元。

過去13年間，MPF資產膨脹甚快，去年中已突破逾萬億元，及至年底更創1.14萬億元歷史新高。倘若再按收費1.44%來看，供應商的收益也水漲船高，年內穩賺164.2億元。市場以此推論，服務提供者多賺約108.6億，收益以倍增，遠超同期減價30%。

假如再按積金評級公司的最新統計，截至今年2月底，MPF總額更破紀錄至1.22萬億元，而收費不跌反升至1.45%，料受託人共賺取176.9億元。打工仔擔心，有關方面或待2025年中央數碼平台積金易全面出台，收費才有望大幅下調，畢竟3大受託人現已瓜分逾半MPF市佔率，難以透過競爭令管理費驟降。事實上，去年下半年僅信安合併MPF計劃而調低收費。候任積金局獨立非執董鄧家彪多次促請，宜規管MPF收費。

【積金透視】可扣稅自願性供款 點先可享12% 總回報？

相關文章：【MPF】積金局與中證監洽商　MPF放寬投資A股细節

【MPF】黃友嘉：不宜因短期就業情況改變強積金制度

記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

黃友嘉 強積金計劃管理局 強積金 退休組合
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