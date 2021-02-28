【零售寒冬】「香港製造」品牌有支持　「山手作」成功吸客渡零售寒冬（有片）

▲ 「山手作」品牌負責人黃藹恩指，「香港製造」品牌在疫下更獲得本土消費者支持。(梁澤民攝）

逆市下零售生意大受影響，不過，香港品牌、香港製造仍然受港人歡迎。例如本地零食品牌「山手作」，成功在疫下吸引本地客支持，冀渡過此零售寒冬。

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「山手作」品牌於2016年創立，主力銷售花生糖，其後陸續推出鳥結糖等酥糖產品。品牌負責人黃藹恩指，除了自小就喜歡手工藝，當初不惜工本斥資數百萬自設廠房一條龍生產，在於看好本土產品具市場潛力，深信值得去嘗試。而該品牌現時藉全自動化生產，只需2至3人就可處理生產流程，不但可解決員工體力勞損的問題，亦可以給予年青人入行機會，傳承手藝。

市場上不少酥糖品牌，新晉品牌要面對市場競爭，她認為成功要素是凡事親力親為。「由挑選原材料、生產、包裝、銷量，要懂得每個步驟，方可在營運上得心應手」。

然而，今年市道欠佳，黃藹恩坦言銷情也受影響。由於品牌也有在旅遊點銷售產品，她透露，過去一年整體銷售按年下跌5成，但慶幸其品牌是香港製造，在疫下更獲得香港消費者支持，「現時所有生意都是來自香港人，港人對『香港品牌』具情懷，故托賴仍可捱過這個寒冬」。憑著本土品牌優勢，以剛過去的農曆新年檔期為例，其品牌銷情不過不失，大部分賀年產品也能售罄。

不過，在逆市下的營運策略也需調整，尤其租金貴向來是零售商的致命傷。據黃透露，在營運成本中，租金就佔高達4成，所以品牌把握逆市下租金相對便宜的優勢，剛於1月在民生區增設了一所門店，她認為，只要選址正確，疫下擴展更有利品牌突圍而出。

疫情持續，黃認為今年後市仍然比較偏靜，故品牌會在擴展時會更穩打穩扎。她預計今年內繼續開店，但考慮到市場前景不明朗，故料將以快閃店形式為主，冀在營運上增加更大彈性。品牌也會配合市場新常態，拓展不同的銷售方式，例如直播帶貨、提供快閃優惠，在疫下尋新出路。

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記者：蘇穎琪