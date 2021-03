特朗普卸任後首度公開演説 會否捲土重來成焦點

▲ 特朗普卸任後首次公開演説,有美媒估計特朗普會宣布捲土重來,參選2024年美國總統。

美國前總統特朗普卸任已超過一個月,外界關注特朗普日後會否再次參選美國總統。特朗普於美國當地周日(28日)將出席佛羅里達州保守派政治行動會議(CPAC),為特朗普卸任後首次公開演説,有美媒估計特朗普會於CPAC宣布捲土重來,參選2024年美國總統。

特朗普(Donald Trump)將於周日(28日)CPAC發表演説,是他卸任後首次公開發言。雖然特朗普未能連任成功,早前更面對國會參眾兩院的彈劾表決,但特朗普視CPAC為鞏固其於共和黨内地位的重要機會。

負責CPAC的美國保守聯盟(ACU)主席施拉普(Matt Schlapp)表示:

即使特朗普的總統任期只有一屆,但共和黨人仍認為他取得巨大成就。 (Even though Donald Trump is a one-term president, there’s this feeling among Republicans that he was a huge, smashing success.)

美國新聞網站Axios早前引述消息人士報道,特朗普屆時將宣布自己有意捲土重來,宣稱自己成為2024年大選的共和黨篤定提名人選。

共和黨德州參議員克魯茲(Ted Cruz)上周五(26日),更於CPAC向特朗普表忠。克魯茲在發言時向與會者表示:「讓我告訴你吧,特朗普不會離開。」(Let me tell you something: Donald Trump ain’t going anywhere.)

特朗普長子小特朗普(Donald Trump Jr.)於CPAC發言時,形容大家都很期待周日。小特朗普更向外界保證,父親特朗普屆時於CPAC的發言,將會鞏固特朗普及所有人對「讓美國再次強大」(Make America Great Again)運動的感受。

