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特朗普卸任後首度公開演説 會否捲土重來成焦點

環球政治 18:18 2021/02/28

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特朗普卸任後首次公開演説，有美媒估計特朗普會宣布捲土重來，參選2024年美國總統。

美國前總統特朗普卸任已超過一個月，外界關注特朗普日後會否再次參選美國總統。特朗普於美國當地周日（28日）將出席佛羅里達州保守派政治行動會議（CPAC），為特朗普卸任後首次公開演説，有美媒估計特朗普會於CPAC宣布捲土重來，參選2024年美國總統。

麥康奈爾轉軚？ 稱絕對支持特朗普2024年參選 【下一頁】

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特朗普（Donald Trump）將於周日（28日）CPAC發表演説，是他卸任後首次公開發言。雖然特朗普未能連任成功，早前更面對國會參眾兩院的彈劾表決，但特朗普視CPAC為鞏固其於共和黨内地位的重要機會。

負責CPAC的美國保守聯盟（ACU）主席施拉普（Matt Schlapp）表示：

即使特朗普的總統任期只有一屆，但共和黨人仍認為他取得巨大成就。

（Even though Donald Trump is a one-term president, there’s this feeling among Republicans that he was a huge, smashing success.）

特朗普有麻煩 稅務文件已移交紐約司法部門 【下一頁】

美國新聞網站Axios早前引述消息人士報道，特朗普屆時將宣布自己有意捲土重來，宣稱自己成為2024年大選的共和黨篤定提名人選。

共和黨德州參議員克魯茲（Ted Cruz）上周五（26日），更於CPAC向特朗普表忠。克魯茲在發言時向與會者表示：「讓我告訴你吧，特朗普不會離開。」（Let me tell you something: Donald Trump ain’t going anywhere.）

特朗普長子小特朗普（Donald Trump Jr.）於CPAC發言時，形容大家都很期待周日。小特朗普更向外界保證，父親特朗普屆時於CPAC的發言，將會鞏固特朗普及所有人對「讓美國再次強大」（Make America Great Again）運動的感受。

責任編輯：鄭錦玲

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