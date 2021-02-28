【股神失手】「股神」巴菲特承認自己「犯下大錯」 　一項投資決定虧損近100億美元

▲ 巴菲特堅持自己投資PCC的決定沒有錯，認為PCC未來仍會獲得不錯的回報。

有「股神」之稱的巴菲特（Warren Buffett）投資失手，周六在致股東的公開信中，承認自己在作出一項投資決定時「犯下大錯」，造成了將近100億美元（約775.6億港元）虧損。

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巴菲特承認，自己以前錯誤估值航空及國防工業零件製造商Precision Castparts Corp （PCC）。他表示，這項失誤源自於他高估了PCC的利潤正常化。巴菲特的公司巴郡在2016年時斥資321億美元投資PCC，但PCC的主要客戶來自航空業，去年航空業發展不順，巴郡唯有在去年第二季把PCC減損（write-down），當中造成了100億美元虧損。

▲ 波克夏·海瑟威唯有在去年第二季把PCC減損（write-down），當中造成了100億美元虧損。（年度報告）

不過，巴菲特堅持自己投資PCC的決定沒有錯，認為PCC未來仍會獲得不錯的回報。只是他認為，自己在2016年時，錯誤估算PCC的未來收益，以致他誤判PCC的買入價。

旗下Berkshire Hathaway去年純利大減4成

據巴菲特和查理·芒格（Charlie Munger）執掌的投資公司巴郡（Berkshire Hathaway，美﹕BRK）年度報告，巴郡去年總收入為2455.1億美元，按年跌3.6%；純利按年大減47.8%至425.2億美元。

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編輯﹕賴奕羚