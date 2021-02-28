【展覽重開】婚展3月中舉行　一文看清3至4月大型展覽

▲ 根據香港會議展覽中心網站，3至4月有多場展覽活動。（資料圖片）

隨着限聚令放寬，公眾展覽將重開。Wedding Expo日前於facebook宣布，將於3月12至14日於灣仔會展舉行「香港婚紗展暨海外婚禮博覽」及「香港婚宴展暨婚禮佈置博覽2021」，為第4波疫情後首個大型展覽。根據香港會議展覽中心網站，3至4月亦有多場展覽活動。

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Wedding Expo表示，由於「事隔幾個月都無見大家，今次真係超多著數優惠」，包括情侶購票入場即送價值超過250元的禮品包、婚展限定即時現金回贈、消費滿1,000元有大抽獎等。

3月展覽包括由荷花集團主辦的2021 年「BB春季購物節」暨「兒童成長教育展」，將於3月26至28日舉行；以及國際移民及置業博覽將於3月27至28日舉行。

4月更有多個展覽同場舉行，均由香港亞洲展覽(集團)有限公司主辦，包括4月2至5日的第18屆香港春季購物節、第20屆香港家居潮流博覽、數碼生活及車品博覽，以及4月2至6日的第18屆香港春日美食節。此外，第100屆香港結婚節暨春日婚紗展將於4月9日至11日舉行；香港寵物節2021將於4月15日至18日舉行；香港貿發局時尚購物展將於4月28日至5月2日舉行。

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責任編輯：朱悅瀅