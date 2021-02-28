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公司損失約100億美元 股神巴菲特向股東承認曾投資失誤　

環球政經 20:50 2021/02/28

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「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下投資旗艦巴郡哈撒韋（Berkshire Hathaway）公布業績，去年第4季淨收益為358.4億 （美元，下同），每股收益為2.3萬美元，較2019年同期增長22.9％。期內經營溢利為50億美元，按年增長13.6％，料受惠於投資增長。

巴郡公布業績同時，巴菲特一如既往於年報發表致公司股東的公開信。他仍唱好美國，指即使受疫情嚴重打擊，去年美國經濟仍取得預期以外的進展，鼓勵投資者要對美國經濟有信心，「堅定不移的結論是：永不做空美國」。

另一邊廂，他在信中也提及自己曾在2016年犯下大錯，就是當年收購飛機零件製造商Precision Castparts時「買貴了」，讓公司損失約100億美元。

2016年巴郡斥資321億美元收購Precision Castparts，惟去年全球疫情肆虐，出國需求銳減，航空業受重挫，該公司的營收也受波及，巴郡去年8月提列約100億美元減損。

巴菲特指，Precision Castparts是一間不錯的公司，在其領域擁有最佳表現。不過，他承認自己對於其獲利潛力「太過樂觀」，在衡量未來平均收益時判斷錯誤，故計算合適的收購價格時也錯誤了。該公司去年裁減13,400名員工，佔員工總數約40%，至近期營運才稍有改善。

 

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編輯：李秀雯

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