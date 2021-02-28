【新冠疫苗】南韓過百人接種後 出現不良反應（多圖）

▲ 南韓為民眾接種新冠疫苗的首兩日，有過百人於接種後出現不良反應。

新冠肺炎疫情嚴峻，多國已開始為民眾接種新冠疫苗，南韓亦於上周展開新冠疫苗接種計劃。但南韓媒體報道，南韓開始為民眾接種新冠疫苗的首兩日，已有過百人在接種新冠疫苗後出現發燒、嘔吐等不良反應。

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南韓疫苗接種情況

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南韓上周五（26日）展開新冠疫苗接種工作，首批為醫護人員及養老院職員接種新冠疫苗。根據南韓政府截至上周六（27日）的數據，南韓累計已有超過2萬人接種新冠疫苗。

南韓中央防疫對策本部周日（28日）表示，南韓於展開接種計劃的兩日内，一共接獲112宗接種疫苗後出現不良反應的個案。據悉，其中111宗個案為接種牛津大學與阿斯利康（Astrazeneca）研發的疫苗，餘下1宗為接種輝瑞（Pfizer）疫苗。

據悉，上述個案主要都是出現輕微的不良反應，例如發燒、頭痛、嘔吐等狀況。

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南韓總理丁世均早前接受採訪時表示，南韓目標是在今年9月結束前，為7成南韓民眾接種新冠疫苗，達至群體免疫目標。

另外，南韓政府宣布允許醫護人員因應現場情況，將每樽新冠疫苗的接種人數增加1至2人。南韓當局指出如使用該國企業研發的針筒，每樽輝瑞疫苗的接種人數可由6人增至7人，而牛津疫苗的接種人數可由10人增至11或12人。

圖解疫苗接種注意事項

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責任編輯：鄭錦玲