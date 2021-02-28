  • 25°C
香港時間 : 2021302日 (二) 16:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

停業70多天後解封 戲院院推出各種睇戲優惠

理財智慧 19:50 2021/02/28

分享：

全港戲院停業70多天後，終於可在2月18日（年初七）解封！一眾戲迷已準備好搶閘看賀歲片！在香港國際電影節首映大獲好評的《狂舞派3》，由《狂舞派》原班男女主角蔡瀚億、顏卓靈主演，以街舞、饒舌、塗鴉控訴地產霸權令到「生活被失蹤」，引起大家共鳴！製作費高達2億美元的DC超級英雄片《神奇女俠1984》，最大看點當然是男主角崔佛死而復生、與戴安娜的愛情線如何延續？還有由劉德華、劉青雲主演的《拆彈專家2》、由鄭中基和王菀之配音的動畫《靈魂奇遇記》、金正恩哥哥毒殺案紀錄片《金氏殺機》等，各有不同特色，套套都值得捧場！

為了吸引觀眾入場、支持電影產業，部分戲院院線更推出睇戲優惠，想知邊間院線的優惠最筍？

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：李秀雯

顏卓靈 劉青雲 劉德華 鄭中基 紀錄片 超級英雄片 賀歲片 香港 電影
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多
【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多
【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽
【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【消費者權益】雲呢拿雪糕無雲呢拿 美國律師起訴麥當勞等品牌
【消費者權益】雲呢拿雪糕無雲呢拿 美國律師起訴麥當勞等品牌