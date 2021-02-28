停業70多天後解封 戲院院推出各種睇戲優惠

全港戲院停業70多天後，終於可在2月18日（年初七）解封！一眾戲迷已準備好搶閘看賀歲片！在香港國際電影節首映大獲好評的《狂舞派3》，由《狂舞派》原班男女主角蔡瀚億、顏卓靈主演，以街舞、饒舌、塗鴉控訴地產霸權令到「生活被失蹤」，引起大家共鳴！製作費高達2億美元的DC超級英雄片《神奇女俠1984》，最大看點當然是男主角崔佛死而復生、與戴安娜的愛情線如何延續？還有由劉德華、劉青雲主演的《拆彈專家2》、由鄭中基和王菀之配音的動畫《靈魂奇遇記》、金正恩哥哥毒殺案紀錄片《金氏殺機》等，各有不同特色，套套都值得捧場！

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編輯：李秀雯