【職場熱話】終審法院首席法官官邸 聘家務總管及主廚 月薪31,750元　一齊睇下有咩要求

公務員事務局招聘網頁顯示，終審法院首席法官官邸聘請合約家務總管及主廚各一名，月薪同樣為31,750元，究竟想申請有咩入職要求？又有甚麼職責？大家一齊去睇下。

獲聘用的申請人將會按非公務員合約條款聘任，為期二十四個月，截止申請日期為2021年3月12日香港時間下午五時。

1A 家務總管入職條件：

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1B 家務總管工作職責：

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2A 主廚入職條件：

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2B 主廚工作職責：

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如何申請合約家務總管？

申請終審法院首席法官官邸聘請合約家務總管的人士，申請表格[G.F.340（3/2013修訂版）]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站（http://www.csb.gov.hk）下載。

申請人須於2021年3月12日香港時間下午五時正或之前，把填妥的申請表格連同其所有註明僱用期的工作經驗證明文件副本以郵寄或親身遞交方式送達聯絡地址。請在信封面註明「申請終審法院首席法官官邸合約家務總管職位」。

申請人亦可透過上述公務員事務局互聯網站作網上申請。申請人如在網上遞交申請，必須於截止申請日期後的一星期內（即2021年3月19日香港時間下午五時正或之前），將其所有註明僱用期的工作經驗證明文件副本以郵寄或親身遞交方式送達聯絡地址。請在信封面和每張證明文件副本上註明網上申請編號。

如何申請合約主廚？

申請表格[G.F.340（3/2013修訂版）]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站（http://www.csb.gov.hk）下載。



申請人須於2021年3月12日香港時間下午五時正或之前，把填妥的申請表格連同其所有註明僱用期的工作經驗證明文件副本以郵寄或親身遞交方式送達聯絡地址。請在信封面註明「申請終審法院首席法官官邸合約主廚職位」。



申請人亦可透過上述公務員事務局互聯網站作網上申請。申請人如在網上遞交申請，必須於截止申請日期後的一星期內（即2021年3月19日香港時間下午五時正或之前），將其所有註明僱用期的工作經驗證明文件副本以郵寄或親身遞交方式送達聯絡地址。請在信封面和每張證明文件副本上註明網上申請編號。

聯絡地址: 香港金鐘道66號金鐘道政府合署高座3樓司法機構支援部支援人員分組

查詢電話: 2867 2076 / 2867 2073

部門網址: http://www.judiciary.hk

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記者：李兆明