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【Netflix】Netflix斥7.8億提升作品人才多元性　關注被忽視社群聲音

科技 15:48 2021/02/28

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Netflix斥7.8億提升作品人才多元性　關注被忽視社群聲音

串流影片平台Netflix日前發表研究，分析平台英語作品的創作團隊構成，該報告指出人才多樣性以較以往年已經有所提升，但仍有進步的空間。Netflix亦宣布成立創意資產基金（Netflix Fund for Creative Equity），預料未來5年斥資1億美元，幫助資源不足的地區培訓電視電影人才。

Netflix委託學者研究2018年1月至2019年12月在美國開發的影視作品，依據22個多樣性指標（包括種族、LGBTQ +、身體殘疾等），當中有19個指標在兩年內有所改善，表示Netflix較以往更重視作品中的多元，讓作品展現出的觀點更全面。

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但研究亦指，相對美國人口比例，Netflix戲中戲外的種族代表性仍不足，拉丁裔佔美國總人口的 12%，作品中採用拉丁裔角色的比例卻僅3%，而主創團隊中亦只有3%的工作人員是拉丁裔。LGBTQ+、殘疾人士的角色也在比例上較少。Netflix聯合首席執行長Ted Sarandos 表示，調查意味著公司需要去關注「誰的聲音被排除在外」。

責任編輯: 周俊霖

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