呎價下跌3.9% 西鐵沿線買家湧入追落後

2021年2月份西鐡沿線十大屋苑，在土地註冊處顯示(截至25日)，買賣成交登記數字暫錄得148宗，實用面積平均呎價$12168。



祥益地產執行董事謝澤銘表示，2021年2月成交量繼續雖然下跌，西鐵沿線十大屋苑預期整月約166宗，成交量微升約1.9%，而呎價下跌3.9%！



謝氏也表示，西鐵沿線數據顯示成交量應繼續上升。二月份是農曆年假期，雖然登記日子較少，實際的成交登記日子只有18個工作天，但成交量仍然繼續上升，可見新年前購買力已經不斷增加而且相當澎湃！經過成交量連續兩個月上升後，呎價只是稍有微調，顯然見到有追落後情況，數據上看到有不尋常的情況，個別屋苑呎價落差大，部份可以升8%以上，也有屋苑跌7.7%，這相信部份水流流向低水區尋寶，也有部份屋苑繼續追價破頂，出現兩極化的情況，好像是個別發展，但其實是個別屋苑被追落後所引致，當落後屋苑或個別樓盤被消化後，相信整體會明顯升幅反彈！



在屋苑呎價個別發展情況之下，看到部份屋苑大升最高達8%之多，大家不能小看其威力，過年後各區成交量也高速增加，西鐵沿線是較低水的區域，如未來出現追落後情況，預期三月成交量及價錢必會有較明顯升幅！

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編輯：李秀雯