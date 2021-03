【強生疫苗】美國批准使用 本周可交付高達400萬劑

新冠肺炎疫情嚴峻, 美國加快審批新冠疫苗的進度。美國食品及藥物管理局(FDA)正式授權使用強生疫苗,為首款獲批的單劑新冠疫苗。強生疫苗的整體有效率達66.1%,預料首批多達400萬劑的強生疫苗可於本周交付。

美國FDA上周六(27日)正式批准強生(Johnson & Johnson)研發的單劑新冠疫苗。強生疫苗的整體有效率為66.1%,於美國的有效率為72%。強生疫苗針對新冠肺炎重症的有效率達85%,預防住院及死亡方面的功效更達100%。

但美國早前批准的輝瑞(Pfizer)疫苗及Moderna疫苗,有效率約為95%。外界憂慮強生疫苗於美國僅得72%的有效率,會使民眾視強生疫苗為次要選擇,接種意願會明顯降低。

美國傳染病專家福西(Anthony Fauci)就強調,公眾無需介意3款疫苗的有效率差異:

不要受數字遊戲困擾,這(強生疫苗)是一款非常好的疫苗,而我們需盡量獲得更多好疫苗。

(Don’t get caught up, necessarily, on the number game, because it’s a really good vaccine, and what we need is as many good vaccines as possible.)