【強生疫苗】美國批准使用 本周可交付高達400萬劑

▲ 美國監管當局正式授權緊急使用強生疫苗，首批多達400萬劑料可於本周交付。

新冠肺炎疫情嚴峻， 美國加快審批新冠疫苗的進度。美國食品及藥物管理局（FDA）正式授權使用強生疫苗，為首款獲批的單劑新冠疫苗。強生疫苗的整體有效率達66.1%，預料首批多達400萬劑的強生疫苗可於本周交付。

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美國FDA上周六（27日）正式批准強生（Johnson & Johnson）研發的單劑新冠疫苗。強生疫苗的整體有效率為66.1%，於美國的有效率為72%。強生疫苗針對新冠肺炎重症的有效率達85%，預防住院及死亡方面的功效更達100%。

但美國早前批准的輝瑞（Pfizer）疫苗及Moderna疫苗，有效率約為95%。外界憂慮強生疫苗於美國僅得72%的有效率，會使民眾視強生疫苗為次要選擇，接種意願會明顯降低。

美國傳染病專家福西（Anthony Fauci）就強調，公眾無需介意3款疫苗的有效率差異：

不要受數字遊戲困擾，這（強生疫苗）是一款非常好的疫苗，而我們需盡量獲得更多好疫苗。 （Don’t get caught up, necessarily, on the number game, because it’s a really good vaccine, and what we need is as many good vaccines as possible.）

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美國政府以每劑10美元（約78港元）的價格，向強生訂購約1億劑疫苗。強生早前表示獲FDA授權後，會立即會美國交付首批約400萬劑的疫苗，到3月底再交付約1,600萬劑。

強生已承諾於今年6月底前，可向美國提供1億劑強生疫苗。再加上輝瑞與Moderna生産的6億劑新冠疫苗料於7月底運抵，美國料足以為所有成年人接種新冠疫苗。

強生疫苗只須接種1劑，亦毋須特別裝置冷藏，可於攝氏2至8度之間運送，與輝瑞疫苗須於攝氏負70度的超低溫環境存放相比，強生疫苗在存放及運輸方面都較為方便。

圖解疫苗接種注意事項

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責任編輯：鄭錦玲