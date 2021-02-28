兩款產品入口量大增 香港成日本農林水產最大出口地　

日本農林水產品最新數據顯示，2020年日本農林水產總出口貨值9223億日圓（約675.12億港元），較2019年微增1.1%。受疫情影響，2020年上半年出口表現不佳，直至下半年才有好轉。

香港成2020年日本農林水產最大出口地，入口價值2061億日圓（約150.87億港元）產品，佔22.3%。其次是內地、美國及台灣，四地合共佔日本農林水產總出口量63.6%。

進口香港的日本食品中，大部份為農產品佔73%，至於水產則佔26.7%，餘下0.3%為林產貨物，亦令香港成為日本農產和水產主要出口地。

另外，2020年香港進口日本食品貨值增加了24億日圓，進口量大增的包括日本雞蛋，現時一般街市和超市也有售，另外酒精飲品去年進口量亦大增。

另外，日本農林水產省報告亦指出，日本珍珠出口量大減253億日圓（約18.52億港元），原因是香港取消珠寶展所致！

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編輯：李秀雯