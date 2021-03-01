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【名潮食館群組】K11 Musea主動閉館延至周五　進行二次檢測

Hot Talk 09:47 2021/03/01

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【名潮食館群組】K11 Musea閉館延至周五　進行二次檢測

新世界發展 （00017） 旗下K11 Musea名潮食館爆發群組感染，K11 集團發言人表示，為令商場有足夠時間完成第二次檢測，主動延長閉館至周五（5日）。

發言人指出，K11 MUSEA此前主動安排3部流動檢測車，為商場員工及租戶員工進行免費新冠肺炎病毒檢測，昨天首日運作暢順，共完成1,500個檢測。為了額外保障全體員工及訪客的健康，商場將主動安排流動檢測車於本周三（3日）再次進駐，為商場員工免費進行覆檢，以確保全體員工第二次測試結果亦呈陰性才上班；商場亦會請租戶員工參與第二次檢測，為員工及訪客的健康提供雙重保障。

 

K11 Musea商場所有員工必須取得陰性檢測証明後，才可進入館內工作。

K11 Musea為員工進行檢測情況

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集團早前決定於周日（28日）及周一（1日）自行關閉兩天，為場內所有空間、通風系統、餐廳及商舖進行深層清潔及消毒。

K11 Musea主動關閉及消毒詳情【下一頁】

至於名潮食館的通風系統，K11 Musea指，由於其廚房的抽氣及補風乃完全獨立系統，直接抽出室外，並沒有與其他食肆或商舖連接。名潮食館的通風設計及風量，亦由食環署及相關部門批准。

相關文章：【本港零售】K11 Musea首兩個月銷售額升54%　鄭志剛：下半年零售市道料有雙位數增長

相關文章：【K11】香港K11去年下半年銷售額增長56%　跑贏香港整體零售銷售表現

 

編輯：陳韻妍

港股 商場 K11 MUSEA 新世界發展（00017） 新冠肺炎 新世界 病毒檢測
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