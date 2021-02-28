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連續11年 港樓蟬聯最難負擔的房地產市場 不吃不喝21年方能置業

股樓投資 17:58 2021/02/28

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國際公共政策顧問機構Demographia，每年均會公布全球城市樓價負擔能力報告，新一份報告顯示，香港連續11年蟬聯全球最難負擔的房地產市場榜首，樓價中位數對家庭入息中位數比率高達20.7倍，即相當於不吃不喝20.7年才能買得起一個住宅單位。而去年相關比率為20.8倍。

大幅拋離第二位溫哥華

該份報告調查全球92個城市，當中，有36個城市的樓價中位數對家庭入息中位數比率超過5倍，被評為極難負擔，佔調查城市總數的四成。報告指出，去年受疫情影響，家庭收入普遍下降，但樓價繼續上漲，導致大部分城市的負擔能力惡化。

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編輯：李秀雯

 

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