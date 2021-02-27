「名潮食館」群組再有15人確診 K11 MUSEA將閉館兩日 2月28日至3月1日 所有員工需檢測

鑑於尖沙嘴K11 MUSEA「名潮食館」群組今日再有15相關人士確診，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君擔心K11 MUSEA有隱性傳播，因此所有在該處所工作人士需強制檢測，K11 MUSEA亦宣布將於明天起（2月28至3月1日)閉館兩天，實施一系列的防疫措施。

【逆市奇葩】商場如樂場 拓本地高端客源 K11商場銷售額爆升 鄭志剛疫市創奇蹟：【下一頁】



K11集團發言人表示，為保障所有人的安全及健康，K11 MUSEA並將閉館兩日 （2月28-3月1) 以進行有關防疫措施。發言人又指，於群組爆發後過去一段時間，場館每晚都會進行全面深層清潔及消毒，有關措施將繼續進行。

本地消費力撐起 K11 MUSEA第二季營業額升35%：【下一頁】



另外，K11 MUSEA員工及租戶員工將進行病毒測試，測試結果須呈陰性方可上班，以確保安全；而K11 MUSEA員工亦須每星期測試，連續兩個月，測試結果須呈陰性方可上班。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：翁嘉陽