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【姜濤概念】麥當勞今日起推「姜B餐」隨機送姜B閃卡　有機會贏姜濤親筆簽名咕𠱸

Hot Talk 16:09 2021/03/01

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麥當勞推「姜B餐」隨機送姜B閃卡　有機會贏姜濤親筆簽名咕𠱸

連鎖快餐店麥當勞又有新搞作，繼去年推出人造肉漢堡，進軍人造肉市場，最新推出全新煙肉巨無霸Big Mac Bacon，更夥人氣男團MIRROR成員姜濤（又稱姜B），推出期間限定的「姜B餐」，購買即隨機附送一張姜濤閃卡，更有機會贏取姜濤親筆簽名的咕𠱸，「姜糖」一定要留意！

中信股份 （00267） 去年初向同系的中信資本旗下公司CCHL，出售麥當勞中港業務的22%股權。完成交易後，中信股份目前持有中港麥當勞權益19.23%。

中信42億售中港麥當勞權益予同系　中港麥當勞值多少錢？｜【下一頁】

麥當勞自3月1日起，推出新品Big Mac Bacon煙肉巨無霸，近日開始在社交平台大肆宣傳，播出姜濤的多條宣傳片。姜濤在片中大玩麥當勞經典急口令，驟眼看來，觀眾反應都非常熱烈，好多「姜糖」留言指期待點「姜B餐」。

即睇麥當勞煙肉巨無霸聯乘姜B【按圖放大】

    點擊圖片放大
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「姜B餐」包括Big Mac Bacon、大薯條、大Coke Zero和4件麥樂雞配甜酸醬。屆時，用戶只要在麥當勞App上選取「姜B餐」電子優惠劵，即可購買姜B最喜愛的配搭。

其實，姜濤曾經自爆做過麥當勞的後廚，更揚言聞到食物的味道都已經好開心，看來與麥當勞早有淵源。

即睇網民點講【按圖放大】

    點擊圖片放大
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姜濤早前贏得叱吒男歌手獎後，人氣有增無減，有傳媒統計，今年首兩個月他已經接拍至少15個廣告，計及今次麥當勞合作，其他包括卡地亞（Cartier）、M·A·C、CHANEL香水、Dyson風筒等。

此外，人造肉生產商Beyond Meat日前公布業績，公司同時宣布與百勝集團及麥當勞達成3年的全球戰略協議，消息抵銷業績不利的影響，帶動Beyond Meat股價盤後彈升7%。

麥當勞擬推McPlant人造肉 Beyond Meat行政總裁︰與麥當勞關係仍「非常牢固」｜【下一頁】

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【人造肉】Beyond Meat夥星巴克登陸中國 推植物肉餐單

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美股 人造肉（Beyond Meat，美：BYND） 麥當勞 社交平台 歌手 百勝 Mirror 姜濤 中信股份（00267） 漢堡
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