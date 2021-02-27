吳孟達不敵癌魔離世 近年健康狀況不佳 享年70歲 田啟文：「安詳離世」

今午一直被傳，因為肝癌病情惡化，處於彌留狀態的香港資深演員吳孟達於下午5時16分離世享年70歲。根據其好友田啟文的說法，達哥是安詳離世，因為醫生給藥令達哥舒服地在睡眠狀態下離開。

吳孟達肝癌情況危殆 入深切治療部 傳處彌留狀態 好友趕見最後一面：【下一頁】

田啟文今午於下午約4時30分現身接受傳媒訪問，曾表示：「醫生說他（吳孟達）應該會在數小時內去世。」

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吳孟達，人稱「達哥」於1973年投考TVB藝員訓練班入行，同期藝員包括周潤發、林嶺東等。達哥於1974年開始參與拍劇，早期為人熟悉劇集作品有《楚留香傳奇》的「胡鐵花」一角、《新紥師兄》、《他來自江湖》等。「達哥」演技精湛，能演喜劇也能演正劇，91年憑電影《天若有情》獲得金像獎最佳男配角獎。

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責任編輯：翁嘉陽