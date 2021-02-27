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華為宣布於新加坡開設首間亞太區DIGIX Lab 投資3.1億港元 支援多種技術 推移動設備應用開發

環球政經 17:48 2021/02/27

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為進一步推動亞太區的移動設備應用開發領域，華為近日宣布投資4000萬美元（約3.1億港元），在新加坡開設首間亞太區華為DIGIX Lab創新工作室。據知該工作室將作為亞太地區華為移動應用開發者的創新中心，促進開發者交流、推動業務增長和合作。

再傳華為進軍汽車市場 華為重申：繼續專注汽車增量部件供應：【下一頁

該工作室配備了AR、VR、AI、HMS核心服務（HMS Core）和其他開放技術能力，開發者可在該處連接並體驗HMS為其提供的全套資源，又指該新設立的DIGIX實驗室位於新加坡樟宜商業園，是華為設立的第三個實驗室，也是繼德國之後在全球所設的第二個DIGIX實驗室。

任正非小女兒姚安娜   華為申請註冊其名字成商標   內地網民如何反應？：【下一頁

華為消費者業務雲服務亞太區總監Shane Shan亦有提到，華為今年將於亞太區推出三項開發者社區計劃，包括華為校園開發者計劃（HSD）、華為開發者社區計劃（HDG）和華為開發者專家計劃（HDE），亞太區的開發者可以參與課堂並獲認證，成為「華為開發者認證」。

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責任編輯：翁嘉陽

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