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林書豪被稱「新型冠狀病毒」涉被種族歧視 社交媒體抒感受 NBA發展聯盟：已展開調查

環球政經 17:22 2021/02/27

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目前在NBA發展聯盟效力聖克魯斯勇士的美籍華裔籃球員林書豪在社交專頁表示，最近於球場上有人稱他為「新型冠狀病毒」，但林沒有透露事發地點、時間，及誰人作出該行為。NBA發展聯盟發言人表示，已就事件展開調查。

Nike新廣告挨轟 日本網民: 藉種族歧視醜化日本：【下一頁

林書豪在帖文中表示，作為美籍亞洲人，不代表不會經歷貧窮及種族歧視；而作為在NBA打滾了9年的老將，亦未能令他免於在球場上，被人叫做「新型冠狀病毒」。

【種族歧視】美國司法部起訴耶魯大學 涉招生時歧視亞裔及白人：【下一頁

聖克魯茲勇士隊教練卡爾對林書豪的言論十分讚同，指對方的發言強而有力，又說在美籍亞洲人社區受到種族歧視的問題上，他支持林書豪的立場。

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責任編輯：翁嘉陽

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