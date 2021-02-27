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【Lady Gaga】兩愛犬安全尋回 未知有無攞獎金

環球社會熱點 17:30 2021/02/27

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美國樂壇天后Lady Gaga寵物保姆周三（25日）於洛杉磯街頭遇到槍擊，兩隻愛犬被劫走，Lady Gaga其後懸紅50萬美元（約390萬港元）贖回愛犬。美國洛杉磯警方周五（26日）表示，Lady Gaga兩隻劫走愛犬已經尋回，沒有受傷。兩隻法國鬥牛犬亦已交還Lady Gaga。

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洛杉磯警方表示，目前尚不清楚被兩隻法國鬥牛犬Koji和Gustavo的巡迴細節。美國傳媒《美聯社》報道指，兩隻狗被一名女士帶到洛杉磯奧林匹克社區警局（Olympic Community Police Station），經過Lady Gaga代表證實，正是被劫走的Koji和Gustavo。

警方發言人表示，該名女士似乎沒有參與槍劫案，亦和案件沒有關聯（uninvolved and unassociated）。Lady Gaga當時懸紅50萬美元（約390萬港元），暫時未知該女子是否有獲得獎金。

Lady Gaga兩愛犬被盜保姆遭槍傷 紅390萬尋狗 【下一頁】

事發當地時間周三，寵物保姆帶同Lady Gaga三隻法國鬥牛犬外出時，遭到槍擊。疑犯劫走其中兩隻，另一隻名為Miss Asia則成功逃走，其後被洛杉磯警方尋獲。該寵物寶物亦被送往醫院救治，其家人周五（26日）表示預期能夠完全康復。

責任編輯：李俊儀

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