  • 19°C
香港時間 : 2021227日 (六) 17:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【華為動向】華為斥資逾3億　於新加坡設立亞太首個DIGIX實驗室

科技 17:05 2021/02/27

分享：

華為日前宣布在新加坡，投資4000萬美元（約3.1億港元）開設在亞太區首間華為DIGIX Lab創新工作室。

華為近日進一步推動亞太區的移動設備應用開發領域，日前宣布在新加坡，投資4000萬美元（約3.1億港元）開設在亞太區首間華為DIGIX Lab創新工作室，該工作室將作為亞太地區華為移動應用開發者的創新中心，促進開發者交流、推動業務增長和合作。

【MWC上海】疫情促行業數碼化　華為胡厚崑：將從三層面以5G推動

【華為摺機】華為旗艦摺疊手機Mate X2登場　約售21599港元起

華為宣布，該工作室配備了AR、VR、AI、HMS核心服務（HMS Core）和其他開放技術能力，開發者可在該處連接並體驗HMS為其提供的全套資源。據消息透露，新設立的DIGIX實驗室位於新加坡樟宜商業園，是華為設立的第三個實驗室，並且是繼德國之後在全球所設的第二個DIGIX實驗室。

華為消費者業務雲服務亞太區總監Shane Shan也提到，華為今年將在亞太區推出三項開發者社區計劃，包括華為校園開發者計劃（HSD）、華為開發者社區計劃（HDG）和華為開發者專家計劃（HDE）。亞太地區的開發者可報名參加培訓課程，學習如何在應用中部署HMS開發工具，並在完成課程學習後獲得「華為開發者認證」。

【華為5G】華為發布5GtoB解決方案　促行業數碼化

責任編輯：曾曉汶

相關文章

【華為動向】通過虛假Twitter帳號攻擊政府政策　華為承認不足將展開內部調查
2021/02/01
【華為動向】通過虛假Twitter帳號攻擊政府政策　華為承認不足將展開內部調查
【華為禁令】Honor不再受華為制裁影響　未來主力高階手機市場
2021/01/30
【華為禁令】Honor不再受華為制裁影響　未來主力高階手機市場
【智能服務】新巴城巴App登陸華為AppGallery　支援定位及落車提示服務
2021/01/29
【智能服務】新巴城巴App登陸華為AppGallery　支援定位及落車提示服務
【芯片採購】蘋果蟬聯全球排行榜首位　芯片採購金額達4,156億元
2021/02/15
【芯片採購】蘋果蟬聯全球排行榜首位　芯片採購金額達4,156億元
華為 流動裝置 手機Apps Apps商店 德國 新加坡 樟宜 亞太 AR VR

下一篇文章

【新冠疫苗】牛津大學系統遭黑客入侵　疫苗臨床研究未受影響
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【Tesla】電費與維修費一覽　Model 3兩年僅花3.6萬元
【Tesla】電費與維修費一覽　Model 3兩年僅花3.6萬元
【iPhone】傳iPhone 13將新增「Always-on」功能　可待機顯示電量及時間
【iPhone】傳iPhone 13將新增「Always-on」功能　可待機顯示電量及時間
【Bitcoin】Apple Pay現已接受比特幣支付　同時支援其他加密貨幣穩定幣
【Bitcoin】Apple Pay現已接受比特幣支付　同時支援其他加密貨幣穩定幣
【Bitcoin】挖礦耗電超阿根廷一年用電　足夠全英國電熱水壺用27年
【Bitcoin】挖礦耗電超阿根廷一年用電　足夠全英國電熱水壺用27年
【Clubhouse熱潮】被揭用戶數據疑「送中」　Clubhouse宣布加強數據保安加密
【Clubhouse熱潮】被揭用戶數據疑「送中」　Clubhouse宣布加強數據保安加密
【智能手錶】Apple Watch佩戴人數達1億　去年新用戶達3000萬
【智能手錶】Apple Watch佩戴人數達1億　去年新用戶達3000萬