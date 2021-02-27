【華為動向】華為斥資逾3億　於新加坡設立亞太首個DIGIX實驗室

▲ 華為日前宣布在新加坡，投資4000萬美元（約3.1億港元）開設在亞太區首間華為DIGIX Lab創新工作室。

華為近日進一步推動亞太區的移動設備應用開發領域，日前宣布在新加坡，投資4000萬美元（約3.1億港元）開設在亞太區首間華為DIGIX Lab創新工作室，該工作室將作為亞太地區華為移動應用開發者的創新中心，促進開發者交流、推動業務增長和合作。

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華為宣布，該工作室配備了AR、VR、AI、HMS核心服務（HMS Core）和其他開放技術能力，開發者可在該處連接並體驗HMS為其提供的全套資源。據消息透露，新設立的DIGIX實驗室位於新加坡樟宜商業園，是華為設立的第三個實驗室，並且是繼德國之後在全球所設的第二個DIGIX實驗室。

華為消費者業務雲服務亞太區總監Shane Shan也提到，華為今年將在亞太區推出三項開發者社區計劃，包括華為校園開發者計劃（HSD）、華為開發者社區計劃（HDG）和華為開發者專家計劃（HDE）。亞太地區的開發者可報名參加培訓課程，學習如何在應用中部署HMS開發工具，並在完成課程學習後獲得「華為開發者認證」。

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責任編輯：曾曉汶