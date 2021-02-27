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印尼開新冠疫苗接種計劃 部分醫護接種兩劑後 依然染疫 專家：「未及產生足夠抗體」

環球政經 16:50 2021/02/27

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包括印尼在內，全球多國展開新冠疫苗接種計劃，以防控新冠肺炎病毒。不過，印尼當地疫苗接種行動展開後，出現事故。根據當地傳媒報道，印尼至少15名醫護人員，接種疫苗後確診感染新冠病毒，當中部分人更已接種兩劑科興疫苗，是當地首次有醫護完成接種流程依然染疫。

印尼6.2強震致600多傷 有醫院被夷為平地：【下一頁

《雅加達環球報》（Jakarta Globe）報道，印尼萬丹省南唐格朗市（South Tangerang）衛生部長首長Deden Den宣布，當局接獲報告，當地一間醫院有15名醫護人員及7名實習生確診感染新冠病毒，當中部分人已接種兩劑新冠疫苗，但依然受感染。

繼亞洲金融風暴後 印尼2020年國內生產總值首度現委縮：【下一頁

不過，上述患者確診時間與接種第二劑的時間相隔不到14日，有專家指這可能與接種時間太短有關，導致人體未有足夠時間產生足夠抗體，另外他拒絕透露已接種兩劑疫苗的確診者具體人數。

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責任編輯：翁嘉陽

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