【視像會議】史丹福大學研究揭　長時間用視像會議用家壓力倍增

▲ 史丹福大學虛擬人類互動實驗室（VHIL）創辦主任Jeremy Bailenson近日就發表研究報告，指現時很多人每天花幾個小時在視像會議上，造成「Zoom疲勞」（Zoom Fatigue）的心理影響。

新冠肺炎爆發後，遙距工作或學習成為大眾生活的一部分。而史丹福大學虛擬人類互動實驗室（VHIL）創辦主任Jeremy Bailenson近日就發表研究報告，指現時很多人每天花幾個小時在Zoom、Google Hangout、Skype、FaceTime或其他視像會議上，造成「Zoom疲勞」（Zoom Fatigue）的心理影響，並解釋造成此疲憊的四個主要原因及應對方法。

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Bailenson表示，第一個原因是離屏幕太近，感覺不舒服。在過往實體會議中，可以看任何地方，並非每個人都要盯著演講者。惟在視像會議上，每個人都盯著一個焦點，而當使用視像數小時後，就會產生疲勞。

其次是在屏幕中看到自己的臉，也會讓用戶感到疲勞。Bailenson指出，對於大多數人來說，早上在鏡子裡快速照照自己是需要的。但經過幾個小時的網路上看自己，會變得挑剔，對髮型、化裝、衣著、背景等出現壓力，甚至有負面的想法。

第三，視像會議降低了自然的流動性。Bailenson提及，人類是不安的生物。在打電話時，不少人喜歡四處遊蕩。即使在會議桌旁，人類也會想辦法伸展身體，或靠在椅子上，或者沉思地凝視著天花板。惟使用視像會議期間，被攝影機狹窄的視野限制，只能坐在椅子上看著鏡頭。

最後，視像會議時總是難看到對方肢體語言，交流需要更多的精力。在正常的實體會議裡，每個人可以協調姿勢和交流的目光，有個互動來往；惟在線上會議，一次只有一個揚聲器、一個人講話，要想提出一個重要的論點、或贊成觀點，你必須誇張地點頭或豎起大拇指。Bailenson表示，這增加了認知負荷。

他提出了三項解決方法，首先是退出全屏幕選項縮小面部尺寸，以減少鏡頭下的大臉壓迫感。或者也在長時間的會議中，給自己一個「純語音」（Audio Only）的休息時間，關掉相機，把身體從屏幕上移開。同時，他也建議用戶在疲累時，可使用「隱藏影像」按鈕，或用照片取代。

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責任編輯：曾曉汶