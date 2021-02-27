美國起訴一名居港中國商人 涉嫌偷取通用電器技術

中國和美國近年摩擦不斷，美國司法部起訴一名在香港居住的中國籍商人，指他涉嫌偷取通用電器的碳化矽技術及商業秘密。美國司法部表示，該商人計劃在中國生產並出售碳化矽。美國當局暫未拘捕該中國商人，若罪名成立，該商人將面臨最高10年監禁。

美國司法部周五（27日）發表聲明，指這名64歲音譯吳志龍（Chi Lung Winsman Ng）中國籍商人涉嫌串謀竊取通用電器公司，價值數百萬美元的「碳化矽金屬氧化物半導體場效電晶體 」 （silicon carbide MOSFET）敏感技術。

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聲明引述起訴書指，吳志龍在2017年3月至2018年1月期間，試圖竊取技術。他其後計劃在中國進行生產。他告訴潛在投資者，產品可在3年內獲利。吳志龍在2017年8月曾和中國投資公司會面，後者曾考慮為他的初創公司提供資金。但司法局表示，目前未發現證據顯示，有出售MOSFET 技術給任何中國公司的非法交易。

美國司法部表示，吳志龍尚未被捕。若他一旦被定罪，將面臨最高刑罰監禁10年，及罰款25萬美元（約193.9萬港元）。

責任編輯：李俊儀