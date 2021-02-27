  • 24°C
香港時間 : 2021301日 (一) 17:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美國起訴一名居港中國商人 涉嫌偷取通用電器技術

環球社會熱點 17:27 2021/02/27

分享：

中國和美國近年摩擦不斷，美國司法部起訴一名在香港居住的中國籍商人，指他涉嫌偷取通用電器的碳化矽技術及商業秘密。美國司法部表示，該商人計劃在中國生產並出售碳化矽。美國當局暫未拘捕該中國商人，若罪名成立，該商人將面臨最高10年監禁。

美國司法部周五（27日）發表聲明，指這名64歲音譯吳志龍（Chi Lung Winsman Ng）中國籍商人涉嫌串謀竊取通用電器公司，價值數百萬美元的「碳化矽金屬氧化物半導體場效電晶體 」 （silicon carbide MOSFET）敏感技術。

美國奧運女子體操隊前教練被控性侵 出庭前自殺身亡 【下一頁】

聲明引述起訴書指，吳志龍在2017年3月至2018年1月期間，試圖竊取技術。他其後計劃在中國進行生產。他告訴潛在投資者，產品可在3年內獲利。吳志龍在2017年8月曾和中國投資公司會面，後者曾考慮為他的初創公司提供資金。但司法局表示，目前未發現證據顯示，有出售MOSFET 技術給任何中國公司的非法交易。

美國司法部表示，吳志龍尚未被捕。若他一旦被定罪，將面臨最高刑罰監禁10年，及罰款25萬美元（約193.9萬港元）。

責任編輯：李俊儀

 

相關文章

拜登恢復向美國移民簽發綠卡 解除特朗普任内禁令
2021/02/25
拜登恢復向美國移民簽發綠卡 解除特朗普任内禁令
美國疾控中心驅逐租客禁令 德州法官裁定違憲
2021/02/26
美國疾控中心驅逐租客禁令 德州法官裁定違憲
【新冠疫苗】拜登上任37日美國已打半億劑 進度超預期
2021/02/26
【新冠疫苗】拜登上任37日美國已打半億劑 進度超預期
【強生疫苗】美國專家小組同意緊急使用 或未來數天正式獲批
2021/02/27
【強生疫苗】美國專家小組同意緊急使用 或未來數天正式獲批
美國奧運女子體操隊前教練被控性侵 出庭前自殺身亡
2021/02/26
美國奧運女子體操隊前教練被控性侵 出庭前自殺身亡
外交 香港 中國 美國 美國司法部
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（03月01日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月01日 時間17:00）
【移民澳洲】莫里森：港人申請永居需持適當技能
【移民澳洲】莫里森：港人申請永居需持適當技能
哈里梅根宣布有喜前 澳洲媒體報Fake News稱將離婚
哈里梅根宣布有喜前 澳洲媒體報Fake News稱將離婚
【BNO移民英國】英國擬延長印花稅豁免期至6月底
【BNO移民英國】英國擬延長印花稅豁免期至6月底
【英國疫情】超市或為傳播熱點？53%確診者過去一周曾前往
【英國疫情】超市或為傳播熱點？53%確診者過去一周曾前往
【彈劾特朗普】共和黨議員：賀錦麗或是下一個被彈劾
【彈劾特朗普】共和黨議員：賀錦麗或是下一個被彈劾