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吳孟達肝癌情況危殆 入深切治療部 傳處彌留狀態 好友趕見最後一面

環球政經 16:00 2021/02/27

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現年70歲的香港演員吳孟達早前被傳罹患肝癌入院，今日（27日）再有消息傳出他情況危殆，據悉，吳孟達前由普通病房轉入深切治療部，醫生亦通知其家人到醫院見他。

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吳孟達好友，田啟文、艾威亦往醫院探望。綽號「田雞」的田啟文，接受本地媒體訪問時，證實吳孟達正處於彌留狀態中，所有家人與好友已在其身邊陪伴。

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及後另一位吳孟達的好友艾威於下午1時抵達沙田仁安醫院後，亦證實吳孟達在深切治療部，有傳媒問他是否趕及見吳孟達最後一面，他也直認不諱。

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責任編輯：翁嘉陽

吳孟達 艾威 田啟文

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