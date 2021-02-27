【新冠疫苗】致股東的信公布前夕　助理透露「股神」巴菲特及芒格已接種兩劑輝瑞疫苗

巴郡年度大會的前夕，據外媒報導，「股神」巴菲特（Warren Buffett）及拍檔芒格（Charlie Munger）已經分別接種了兩劑輝瑞新冠疫苗，其助手透露進程非常順利。巴菲特去年9月已經過了90歲生日，而芒格已屆97歲高齡。

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另外巴菲特旗下投資期間巴郡本周六（27日）晚將公布去年年度報告，由於新冠疫情的爆發，去年巴郡年度大會於綫上舉行，今年亦然。按照過往慣例，巴菲特將一同公布最新寫給股東的信，他長期以價值投資見稱，外界密切關注巴菲特對於投資的最新看法。

巴菲特投資金句如下圖所示：

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近期10年美國國債孳息率走高，市場對通脹預期升溫，影響美國股市震盪下行，芒格本周三曾公開警告，股市有泡沫跡象，認為散戶瘋狂炒賣GameStop（GME）的行為就像「賭馬」，又指摘Robinhood這類免佣金綫上交易平台是導致市場出現泡沫的原因之一。

他還表示，不會效仿Tesla買入比特幣，指比特幣非常不穩定，難以成為全球交易媒介。當被記者問及「Tesla市值達1萬億美元」與「比特幣價格達50,000美元」，兩者那個更加瘋狂時，他又引用18世紀英國作家Samuel Johnson的話回應道：「我無法決定跳蚤和蝨子之間的優先次序！」

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編輯：李勝男