  • 19°C
香港時間 : 2021227日 (六) 17:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】致股東的信公布前夕　助理透露「股神」巴菲特及芒格已接種兩劑輝瑞疫苗

環球政經 16:58 2021/02/27

分享：

巴郡年度大會的前夕，據外媒報導，「股神」巴菲特（Warren Buffett）及拍檔芒格（Charlie Munger）已經分別接種了兩劑輝瑞新冠疫苗，其助手透露進程非常順利。巴菲特去年9月已經過了90歲生日，而芒格已屆97歲高齡。

【大戶手影】金礦股建倉不足一年全清倉 巴菲特旗下巴郡揭上季持倉變化 減持蘋果兼掃三大板塊【下一頁

【少年股神】南韓12歲男孩年賺4成 夢想是成為下一個巴菲特【下一頁

另外巴菲特旗下投資期間巴郡本周六（27日）晚將公布去年年度報告，由於新冠疫情的爆發，去年巴郡年度大會於綫上舉行，今年亦然。按照過往慣例，巴菲特將一同公布最新寫給股東的信，他長期以價值投資見稱，外界密切關注巴菲特對於投資的最新看法。

巴菲特投資金句如下圖所示：

    點擊圖片放大
    +10
    +9

近期10年美國國債孳息率走高，市場對通脹預期升溫，影響美國股市震盪下行，芒格本周三曾公開警告，股市有泡沫跡象，認為散戶瘋狂炒賣GameStop（GME）的行為就像「賭馬」，又指摘Robinhood這類免佣金綫上交易平台是導致市場出現泡沫的原因之一。

他還表示，不會效仿Tesla買入比特幣，指比特幣非常不穩定，難以成為全球交易媒介。當被記者問及「Tesla市值達1萬億美元」與「比特幣價格達50,000美元」，兩者那個更加瘋狂時，他又引用18世紀英國作家Samuel Johnson的話回應道：「我無法決定跳蚤和蝨子之間的優先次序！」

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：李勝男

 

巴菲特 疫情 比特幣 Tesla 輝瑞 疫苗

上一篇文章

林書豪被稱「「新型冠狀病毒」涉被種族歧視 社交媒體抒感受 NBA發展聯盟：已展開調查

下一篇文章

印尼開新冠疫苗接種計劃 部分醫護接種兩劑後 依然染疫 專家：「未及產生足夠抗體」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【消費者權益】雲呢拿雪糕無雲呢拿 美國律師起訴麥當勞等品牌
【消費者權益】雲呢拿雪糕無雲呢拿 美國律師起訴麥當勞等品牌
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽
【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽
【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多
【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住