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【職場熱話】「新仔」下屬表示放假可以不理公事 「樓主」馬上動火 大罵不是 網友：放假不理公事是正常

環球政經 15:28 2021/02/27

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自從社交通訊媒體普及後，公司同事之間的聯絡也越來越方便，變相令不少打工仔根本沒有真正放工時間。有網友在討論區發文，指公司有位加入了4個月的新同事, 最近請了一個星期大假。

【樓市熱話】移民潮真的會影響樓價？  有賣有買 影響不大 網友「不要忘記97教訓」：【下一頁

放假本來是開心事，但作為上司的「樓主」得知該同事向其他同事表示放假不用理會公事後，整件事的發展方向就180度轉變。 作為上司的「樓主」認為，一聽到立刻大動肝火。大假是公司給予的福利, 既然享受到福利，當然也要擔起其義務，要是公司有甚麼突發情況，自然也要盡力幫忙。
 

【樓市熱話】單身男月入2.5萬想買樓  「借盡」銀行+400萬首期  問買650萬樓 VS 400萬樓 ：【下一頁

「樓主」更表示，原本沒有打算讓「新仔」於假期負責任何項目，但現在看到他的態度輕佻，就決定特意讓他負責一些項目，讓他的假期沒有那麼「輕鬆」。雖然普遍網友都認同該名「新仔」態度輕佻，但認為其實他的堅持沒有錯，因為放假期間其實真的沒有責任要兼顧工作，就算肯幫忙都只是人情。

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責任編輯：翁嘉陽

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