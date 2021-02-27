【夢想本應翱翔@iM網欄】孵化器加速器 資金人脈助力初創起步

韓劇《Start-Up：我的新創時代》的主要場景是一個名叫SANDBOX的孵化器，在SANDBOX內可看到一步步成長壯大的創業公司，但難免也有後繼無力的例子。在較早形成創業生態的北美和歐洲，十幾年前已經出現不同形式的孵化器（incubator）和加速器（accelerator），不少今天很成功的公司都曾在這些地方「修練」成長，再走向市場，例如2005年在美國成立的著名創業加速器Y Combinator 就成功培育了包括Airbnb、Dropbox、Stripe及Reddit 等非常出色的公司。

政府大學企業 培育計劃百花齊放

孵化器和加速器，顧名思義，是將創業者的理念從零開始「培育」至產品成形，為其發展助一臂之力，雖未必可令每一間公司都上市集資或成為獨角獸，但至少能自食其力。根據香港政府投資推廣署2020年的報告，香港孵化器和加速器的數目由2017年的62家增加至2020年的116家，當中規模最大的是由政府出資的數碼港和香港科學園，每年透過不同項目，合共培育過兩百間初創公司。各大學近年也紛紛推出孵化計劃或成立創業中心，不單指導學生完善創業想法並付諸實踐，也支持教授把研究成果商品化。不少商業機構亦創辦孵化器，例如新世界集團的Eureka Nova、南豐集團的南豐作坊、半島酒店的萬花筒培育計劃等等。這些企業冀所培育的初創公司，未來能提升企業自身的核心業務，有的亦會在受培育的公司中物色投資對象。

對很多初創而言，加入一個孵化器，起步時得到有系統的指導和協助，能為往後各方面的發展奠定基礎。最近我跟秒投（StockViva）的創始人Samuel Wan 聊到他的創業經過。Samuel原是會計師，在四大會計師事務所工作時萌生創辦財經KOL（Key Opinion Leader，關鍵意見領袖）平台的想法。StockViva的賣點就是由財經KOL對股市作實時分析，讓投資者可以緊貼市場並作出合適的投資決定。他形容自己開始時像一張白紙，沒有產品，亦沒有網站和應用程式。他透過申請「數碼港創意微型基金」，向評審展示理念，得到認可，並獲得十萬港元的支持及許多寶貴建議，幫助他把理念轉化成上一期文章提到的Minimum Viable Product（MVP），即產品雛形，進而物色投資者、合作伙伴和建立團隊，一切都從孵化計劃開始。

各界合力 加速AI發展

阿里巴巴香港創業者基金亦於2017年與人工智能初創公司商湯科技、香港科學園合作，成立一個針對人工智能技術的初創加速器——香港人工智能實驗室（HKAI Lab）。

HKAI Lab 的孵化計劃為期12個月，我們為入選的初創提供資金、辦公地方及技術支援（包括配備圖形處理器GPU的高性能電腦設備及由阿里雲營運的機器學習平台PAI。

連接初創與客戶 穿針引線

除了引導構思產品及商業模式，我們也為創業者提供創業所需的人脈網絡。HKAI Lab曾集中為被孵化的公司搭建大型網絡，為他們與潛在投資者及合作伙伴等穿針引線，例如與各大專院校合作，為他們招攬全職人才及實習生；向不同商會推廣其產品方案及與本地及海外孵化計劃伙伴一同提供工作坊、演講培訓等。其實，我們也不乏不同行業的企業及政府部門主動聯絡我們，希望從被孵化的公司中找到合適的產品，幫助解決行業的痛點、提高效率及投資回報。 例如人工智能預警性建築檢測公司維視拍智能檢測有限公司（RaSpect）及市場分析公司騰浪科技有限公司 (Cloudbreakr)就在HKAI Lab的輔助下，有機會與不同的企業或政府機構聯繫以拓展其業務發展。

RaSpect透過結合物聯網、無人機及機械人技術，將檢測資訊採集過程自動化及標準化，實現遠程檢測和實時監測。這些經驗和測試成果有助公司之後覓得新客戶，包括政府及物業管理公司等，其技術不單可應用於檢測外牆及電梯電纜等，同時亦有助推動香港向邁向智慧城市之發展。

Cloudbreakr利用大數據及 AI 技術，為多間企業及國際品牌提供全面社交網絡數據分析、最新行銷科技工具及整合方案，包括網紅、媒體及內容搜索工具、品牌及市場趨勢監察報告、自媒體廣告投放策劃等，以提升品牌的網上行銷活動成效。

孵化器和加速器的成功與否，關鍵在於建構一個多元的網路，為初創提供募集資金的渠道外，更可物色商業機會，為他們配對合適的專家導師，解答創業過程的種種問題，都是不可或缺的元素。

作者_周駱美琪（Cindy）簡介： 周駱美琪(Cindy)自2015年起擔任阿里巴巴香港創業者基金執行董事。自2007年加入阿里巴巴集團，Cindy曾擔任阿里巴巴國際高級財務董事，主要負責集團財務管理和企業規劃。阿里巴巴香港創業者基金創立不同項目，致力幫助香港的創業家和青年人於充滿活力的城市中實踐他們的夢想。通過這個欄目Cindy希望與大家分享不同的創業故事及經驗，也為創業者帶來小貼士，幫助他們了解初創市場的最新形勢。

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