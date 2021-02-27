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【新冠疫苗】牛津大學系統遭黑客入侵　疫苗臨床研究未受影響

科技 15:22 2021/02/27

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英國牛津大學（University of Oxford）近日證實，校方發現研究室系統遭黑客攻擊，現時正與國家網絡安全中心（NCSC）合作調查事件。

新冠肺炎疫情爆發以來，在醫療保健領域的網絡間諜行為增加。英國牛津大學（University of Oxford）近日證實，校方發現研究室系統遭黑客攻擊，現時正與國家網絡安全中心（NCSC）合作調查事件。該校強調，黑客攻擊事件並不影響疫苗研究及資料安全。

【網絡攻擊】黑客惡意攻擊數量高企　報告：年輕人最容易遭網絡欺詐

【北韓黑客】金正恩下令？外媒：北韓瞄準南韓中小企　每日158萬次勒索攻擊、五年大增18倍

路透社消息指，日前有一批黑客近日公布他們駭入牛津大學結構生物系（Strubi）系統的一批畫面截圖，而這些截圖主要為實驗室設備的控制介面，相信是可控制某種壓力裝置，而且畫面也出現Windows電腦介面，時間顯示為2月13及14日。

牛津大學其後證實事件，並透過電郵發表聲明，指出相片顯示為Strubi生技實驗室清潔與準備實驗樣本的工具，而這些樣本是用於新冠病毒研究用的蛋白質。該校又強調，黑客入侵事件並不影響疫苗研究及資料安全，但就未說明Strubi研究單位受影響的範圍。

發現畫面截圖的網絡安全廠商Hold Security CTO Alex Holden指出，黑客來自南美，操葡萄牙語。他們主要是企圖竊取重要研究資料以勒索贖金。

事實上，在疫苗逐步研發後，不少網絡黑客也瞄準機會進行攻擊。歐盟醫藥管理局（EU Medicine Agency，EMA）去年12月就被黑客入侵系統，令由德國BioNTech及美國藥廠輝瑞（Pfizer）合作研發的COVID-19疫苗相關申請認證文件遭竊取，疫苗資訊其後更被公開於網絡上。

【網絡詐騙】黑客瞄準新冠肺炎疫苗商機　假冒疫苗公司網上兜售假貨

責任編輯：曾曉汶

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