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【清酒新世界@iM網欄】賞花賞月的季節 春天來了

名人薈萃 15:44 2021/02/27

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春天的到來，就代表了新的一年已經開始了，有冇留意到通常春天飲清酒都是帶有花香的，不知道是不是心裏經常想着春天就花開富貴，一定跟開花有關，因此飲用的清酒就帶有花香味了。春天是四季的開端，日本人通常都會在春天與朋友或家人一起去賞花；因而這個季節本釀造及純米酒也大受歡迎，原因就是因為在春季至初夏是鰹魚的季節，而最適合鰹魚的就正是純米酒了，而燒豆腐就能配合本釀造，純米酒能夠提高鰹魚的鮮甜味這不是再好不過嗎，不過這個月份的鰹魚體型會比較細，不然也可以選擇鯖魚來代替，因為這個月份的鯖魚是最肥美的。不過如果想享用更高級的清酒，比喻純米大吟釀的話也可以選擇清酒煮大蜆，雖然有點浪費，但是賞花賞月的季節，開心盡興就好！

在春節擁有很多不同類型的清酒，比如新酒、花見酒、桃花酒和菖蒲酒，之前也說明過什麼是新酒了，所以在此也不多說，那其餘的又是什麼呢？花見酒正是賞花時才享用的清酒，非常罕有，在市面上有不太流行，因為產量比較少，通常一面世後就火速斷市了，所以在香港也不會那麼容易被找得到，花見酒擁有花香及熟悉的水果香，有些花見酒還會有帶有口感的酒粕，甜甜甘甘的，所以這款清酒很平易近人！下一篇我們在為大家介紹關於桃花酒和菖蒲酒，這兩款酒跟我們中國文化大有不同！

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介：

熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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撰文 : Chris Wong（汪廷謙）

欄名 : 清酒新世界

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