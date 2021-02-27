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【恒指季檢】阿里健康、龍湖、海底撈入恒指成份股　一文看清被動基金買盤情況

股市 14:44 2021/02/27

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恒指公司在下周一公布恒指改革的諮詢結果前，先發布季度檢討結果，阿里系藍籌再添一員，阿里健康 （00241） 納入恒指成份股，佔指數比重0.89%，據估算，被動基金跟隨換馬，阿里健康獲得被動基金買盤達14.2億元；龍湖集團 （00960） 及海底撈 （06862） 同時晉身藍籌，預計被動基金買盤約9.9及9.3億元。在沒有成份股被剔除下，恒指成份股增加至55隻，3月12日收市後生效。

 

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由於友邦 （01299） 、騰訊 （00700） 及美團 （03690） 股價去年底狂升，分別超越10%上限及5%同股不同權上限，需扣除超過上限部份，美團因而要遭被動基金沽出9.9億元，騰訊及友邦亦要遭被動基金沽出9億及2.9億元。

建銀國際研究部董事總經理兼首席策略師趙文利稱，近期染藍股份均為消費及新經濟行業，龍湖獲納入恒指與過往風格並不一致，令人意外；阿里健康較同行早上市，能先入恒指合理。

國指方面，農夫山泉 （09633） 及碧桂園服務 （06098） 納入國指成份股，剔除華潤燃氣 （01193） 、恒安國際 （01044） 、中石油 （00857） 及海螺創業 （00586） ，料農夫山泉及碧桂園服務獲被動基金買盤4.7億及4.3億元。

北水買貨名單的恒生綜合指數，亦有大規模變動，成份股數目增加由493增加至500隻，納入38隻，剔出29隻，當中萬國數據 （09698） 及寶尊電商 （09991） 因第二上市而未納入北水可買貨名單，整體名單變動仍待上交所及深交所正式公布。

【下一頁】港股通新貴潛在名單揭盅　生科股、物管股成大贏家（附完整名單）

 

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記者:譚志偉

港股 恒生指數 騰訊控股（00700） 同股不同權 第二上市 恒生綜合指數 碧桂園服務（06098） 海底撈（06862） 農夫山泉（09633） 海螺創業（00586）

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