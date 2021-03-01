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【公關大娜移@iM網欄】為成名不惜一切的林作 輸過方知人生

名人薈萃 08:01 2021/03/01

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城中又多一場花生騷，林作與鍾培生打擂台，火速吸引公眾的眼球，一百萬實在太便宜了兩位富後代。

 

林作是麥明詩的前男友和裕美現任男友，這是我對他的粗略印象，哈羅牛津小子並不簡單，向上求存求名求利的野心滿溢。打場花拳綉腳的拳賽也捆綁港人上車，為了成名噴射出不惜一切的氣場，值得慵懶的新世代觀摩。

 

做人有無「火」的確好重要，像星爺說的「做人如果冇夢想，同條鹹魚有咩分別」。姑勿論「條橋好壞」，有火氣之輩通常感染力特強，散發個人特色和魅力，亦容易打響名堂。

 

林作視成名如一場Game，製造話題、闖關、搏掌聲、開保單（奬金），贏了又再攻城。食花生的港人都成為吶威助興的啦啦隊，玩得不亦樂乎⋯⋯

 

「瞓身作秀」的林作已取得首階段的成功，問題是如何可持續地吸晴、開單、獲利、壯大團隊，再向更大的戰壕邁進。他的崛起絕非偶然，是精心經營的效果，好不好看乃「見仁見智」，重點是創造話題性同「出咗位」。

 

眾多保險、資產管理、地產中介、評論員也傾巢而出，人人高叫「我要成名」，卻不知如何保持名氣，只懂大聲吆喝、敢獻醜、愛炫富，一副「語不驚人死不休」的壯烈，放煙花僅是稍緃即逝的短暫效果。名符其實「千軍萬馬爭過獨木橋，一丈功成萬骨枯」。

 

誰會是天生做網紅的好材料？必須擁有Salesman打不死的強心臟、臉皮厚；Marketer自動波「度橋」找噱頭、強抽水；PR的見識廣、話題多、口才好；IT識玩網、思維開放，加上專業知識，都是必須的特質，才能百戰不殆，源源不斷地泡製「優質的內容和天馬行空的創意」。

 

請不要輕易說出「我是KOL」，素人忽然一夜爆紅，熱鬧過後，潮水退去卻仍是Nobody，還記得以「新鴛鴦蝴蝶夢」紅透大中華的黃安嗎？一曲風行過後卻無以為繼。所以，務必請林作在名成利就這件事上，繼續發光發熱，不要懈怠，我城的新世代實在急需這種厚面皮的衝勁，或許美人香車是他直奔的主題，那又如何，至少轟轟烈烈地對壘爭取過。

 

贏過輸過，方知人生。

 

林鍾擂台戰名符其實一場「花生騷」，消費港人的注意力。

作者_陳仕娜簡介：

由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。

現任耀才證券企業傳訊總監、香港中文大學商學院市場管理學、新聞及傳播學、香港大學SPACE公關及企業傳訊深造文憑。

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撰文 : 陳仕娜

欄名 : 公關大娜移

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