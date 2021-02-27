【輝瑞疫苗】接種首劑已減感染風險 可獲75%保護率

各國民眾寄望接種新冠疫苗以恢復正常生活，各種新冠疫苗效用成關注焦點。英國有研究發現，接種首劑輝瑞疫苗已可有效減少新冠病毒傳播。英國研究人員表示，輝瑞疫苗可顯著減低75%無症狀感染人士傳播風險。英國研究專家認為是好消息，可減少新冠病毒傳播風險。

澳洲接種輝瑞疫苗出錯 2長者獲注射高達4倍劑量 【下一頁】

英國劍橋大學在1月通過醫護人員進行病毒檢測，研究輝瑞（Pfizer）疫苗效用。在未接種疫苗的3,252名醫護人員中，發現當中有0.8%，即26人確診。而在接種輝瑞疫苗少於12天的3,535名醫護人員群組中，就有0.37%，即13人受感染。但在已接種首劑疫苗12日或更長時間的1,989名醫護人員中只有4人，即確診率減至0.2%。

劍橋大學醫學院傳染病專家威克斯（Mike Weekes）指，數據顯示已接種首劑疫苗達12日後，感染風險降低了四分三，獲得75%的保護率。威克斯認為是好消息，顯示輝瑞疫苗能有效預防感染，減少病毒人傳人機會。

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該研究尚未經獨立同行評審，但研究人員表示，迫切需要和公眾分享疫情相關訊息，故已透過預印本在網上發表。

責任編輯：李俊儀