【印花稅爭議】陳茂波護航加股票印花稅「非同人鬥平」　無損香港金融中心地位

▲ 財政司司長陳茂波指，不認為要「同人鬥平」，相信加徵印花稅不會影響香港國際金融中心的地位。

財政司司長陳茂波在新一份財政預算案建議，調高股票交易印花稅三成至0.13%，引起各界嘩然，而且事前並無諮詢港交所 （00388） 。對於削弱香港市場競爭力，陳茂波不認為要「同人鬥平」，相信不會影響香港國際金融中心的地位。

股票印花稅擬加3成至0.13% 港交所CEO：事前未被諮詢｜【下一頁】

財政預算案正式宣布加徵股票印花稅後，港股即應聲急挫，港交所股價亦跌穿500元關。

陳茂波出席電台節目時表示，投資成本不是「同人鬥平」，更多是要提供多元的投資產品，相信加股票印花稅不會影響香港國際金融中心地位。

他續指，香港的股票交易印花稅率雖不低，但外地亦有股息稅、資產增值稅等，相信香港仍有競爭力。

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緊接8月提高股票印花稅後，最新稅率將由目前買賣雙方支付的0.1%上調至0.13%，屆時香港便成為僅次於英國、全球稅率第二高的主要股市。

轉觀其他地區方面，中國目前只有向賣方收取0.1%股票印花稅，買方則毋需繳稅。

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編輯：趙穎妍