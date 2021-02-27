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【印花稅爭議】陳茂波護航加股票印花稅「非同人鬥平」　無損香港金融中心地位

股市 13:25 2021/02/27

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財政司司長陳茂波指，不認為要「同人鬥平」，相信加徵印花稅不會影響香港國際金融中心的地位。

財政司司長陳茂波在新一份財政預算案建議，調高股票交易印花稅三成至0.13%，引起各界嘩然，而且事前並無諮詢港交所 （00388） 。對於削弱香港市場競爭力，陳茂波不認為要「同人鬥平」，相信不會影響香港國際金融中心的地位。

股票印花稅擬加3成至0.13% 港交所CEO：事前未被諮詢｜【下一頁】

財政預算案正式宣布加徵股票印花稅後，港股即應聲急挫，港交所股價亦跌穿500元關。

陳茂波出席電台節目時表示，投資成本不是「同人鬥平」，更多是要提供多元的投資產品，相信加股票印花稅不會影響香港國際金融中心地位。

他續指，香港的股票交易印花稅率雖不低，但外地亦有股息稅、資產增值稅等，相信香港仍有競爭力。

許正宇：如期8月起調高印花稅稅率　沒有「Plan B」｜【下一頁】

緊接8月提高股票印花稅後，最新稅率將由目前買賣雙方支付的0.1%上調至0.13%，屆時香港便成為僅次於英國、全球稅率第二高的主要股市。

轉觀其他地區方面，中國目前只有向賣方收取0.1%股票印花稅，買方則毋需繳稅。

香港加印花稅後　美國證監調低賣出美股收費七成｜【下一頁】

相關文章：

【消費券】陳茂波：5000元消費券執行細節仍有微調空間

 

編輯：趙穎妍

美股 港股 股票 財政預算案 陳茂波 許正宇 財政司 金融 香港 中國

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