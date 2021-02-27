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【美股焦點】科技股遭洗倉　 ARKK單周累跌一成半　 女股神Cathie Wood光環不再？

股樓投資 14:37 2021/02/27

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美國國債孳息近期走高，市場預期通脹升溫引發美股出現調整，三大指數當中，又以科技股為主的納指最受打擊，本周二（23）一度低見13000點水平，跌穿50天綫。Ark Invest創辦人、有「連登契媽」之稱的科技股女神Cathie Wood旗下基金專注投資於「破壞性創新（Disruptive Innovation）」的新興科技公司，必將首當其衝受到影響，

本周Ark Invest旗下旗艦基金ARKK累跌15%，主要是因為公司主要持股Tesla（TSLA）、Roku（ROKU）皆遭遇大幅下跌。另外，據彭博數據顯示，周二曾一度遭遇4.65億美元資金流走，單周累計則錄得約6.38億美元資金外流，是歷來最大數額。

【網民熱話】中六開始買股票 兩年前All In Tesla　25歲公屋仔賺1000萬實現財務自由【下一頁

 ARK系列5隻基金本周跌幅如下

    點擊圖片放大
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值得留意的是，Tesla（TSLA）周二大跌之際，她旗下ARKK、ARKW及ARKQ大手掃入合共24.05萬股，價值合共1.71億美元的Tesla股票。本周二（23日）Tesla一度跌至不足620美元，不僅抹去今年所有升幅，較歷史高位900美元更跌逾三成，但截至周五（24）收市報675.5美元。

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編輯：李勝男

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