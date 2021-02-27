【溝通無障礙】蘋果蒐集2.8萬聲音檔　訓練Siri辨識口吃及結巴

▲ 近日蘋果也正在改進Siri辨識能力，考慮讓Siri聽懂更多非典型的說法方式，方便口齒不清或是天生口吃的蘋果用家。

蘋果（Apple）語音助理Siri是各位蘋果用戶的好朋友，有問題總會尋找Siri解答。而Siri除了支援多種語言外，也懂得靈活使用不同地方的流行術語。近日蘋果也正在改進Siri辨識能力，考慮讓Siri聽懂更多非典型的說法方式，方便口齒不清或是天生口吃的蘋果用家。

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據華爾街日報報道指，蘋果正在研究如何改進Siri，目前已建立一個數據庫，內容是由口吃及結巴的用戶所提供的2.8萬段聲音片段，用來訓練Siri理解。除了改善Siri去理解非典型語音模式（Atypical Speech Patterns）的人是如何說話，蘋果也將延長Siri聆聽語音的時間，加入智能辨識功能，以免Siri在用戶說話完結前就結束對話。

除蘋果外，Google及亞馬遜也正積極強化語音助理服務，為語言障礙的用戶提供服務。有傳Google也將在未來為Google助理增加口吃辨識功能；亞馬遜也在去年12月增加對 Alexa 的開發項目，讓Alexa學習更多有語言障礙聲音模式。

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責任編輯：曾曉汶