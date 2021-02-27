【消費券】陳茂波：5000元消費券執行細節仍有微調空間

▲ 陳茂波表示，消費券分期發放等細節仍有微調空間。（資料圖片）

財政司司長陳茂波在新一份財政預算案中，提出向市民派發5,000元消費券，最快今年暑假開始發放。但坊間對於消費券成效以至分期派發的方式都有爭議，陳茂波表示，最終方案稍後敲定後會再作公布，目前消費券分期發放等細節仍有微調空間。

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陳茂波出席電台節目時表示，過去幾日聽取到很多市民意見，部分人期望以消費券作大額消費，亦有市民傾向使用為日常消費，目前難以估計消費券實際對提振經濟的效果。

他又引述經濟學者研究顯示，市民使用消費券更願意消費，相信對小商戶幫助更大。

政府擬將透過電子錢包分發消費券，但有商戶憂慮會加重經營成本。陳茂波指，明白有小商戶未必有安裝電子支付系統，除現有的資助計劃，政府將會促八達通等儲值支付工具持牌人，以優惠方式助商戶安裝。

他續指，香港過去兩年經濟衰退，失業率達7%，餐飲業經營情況困難，期望消費券有助拉動經濟。他又預期，香港經濟下半年開始復甦，冀向零售餐飲業等行業注入動力，並穩住就業市場。

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編輯：趙穎妍