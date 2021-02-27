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【強生疫苗】美國專家小組同意緊急使用 或未來數天正式獲批

環球社會熱點 12:35 2021/02/27

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新冠肺炎疫情全球大流行，各國加快批准新冠疫苗的進度。美國食品及藥物管理局（FDA）顧問小組，支持美國當局批准緊急使用強生疫苗。美國當局表示將加快批核強生疫苗授權申請，有美國傳媒指或在未來數天獲正式授權，意味強生疫苗將成美國批准的第三款新冠疫苗。

加拿大批准使用牛津疫苗  18歲或以上成人可接種 【下一頁】

一個FDA顧問專家小組周五以22票，一致贊成對強生（Johnson & Johnson）單劑新冠疫苗批出緊急使用權。該小組認為，為18歲或以上人士接種強生疫苗是利大於弊。FDA發表聲明表示，已經通知強生公司會加快批核，並已聯絡負責分發疫苗的部門配合。

美國官員表示，在完成所有文件工作後會正式批出緊急使用權，但拒絕提供正式批核時間。《金融時報》（Financial Times）引述消息人指，FDA將在未來數日正式批出授權。意味強生疫苗將成美國批准的第3款新冠疫苗。

強生公司表示，若在當地時間周六（27日）獲得正式授權，最快可以於下周一（3月1日）提供首批300至400萬劑疫苗。

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強生疫苗只須接種1劑，亦毋須特別裝置冷藏，可於攝氏2至8度之間運送，與輝瑞（Pfizer）疫苗須於攝氏負70度的超低溫環境存放相比，強生疫苗在存放及運輸方面都較為方便。

責任編輯：李俊儀

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