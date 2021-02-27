【社交平台】印度頒布新例規管網上平台　要求Facebook、YouTube移除非法內容

▲ 印度政府宣布，要求所有社交媒體及數碼串流平台，要為平台上的內容承擔更多責任。

印度政府日前與社交媒體Twitter就移除內容發生爭議後，近日就此推出新法例。印度政府宣布，要求所有社交媒體及數碼串流平台，要為平台上的內容承擔更多責任，若接獲政府及法庭命令，必須在36小時內盡快移除被當局認為的非法內容，新法例將在三個月內生效。

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印度政府近日宣布推出新法例，規定若印度政府認為媒體的內容非法，將要求對方迅速或於收到政府或法律命令後的36小時內刪除。另要求這些社交媒體及數碼串流平台需協助執法機構調查，也須披露任何惡意資訊來源等。

印度資訊科技部長普拉薩德（Ravi Shankar Prasad）解釋，上述條例是國內對安全和主權、公共秩序等所需的機制。並點名在該國最受歡迎的多個平台，包括WhatsApp、YouTube、Facebook、Instagram與Twitter，要委任印度公民處理執法部門投訴，需於每月向政府提交報告。

普拉薩德表示，政府歡迎批評，民眾亦可以有不同意見，但必須有平台，讓用戶表達對濫用社交媒體的不滿。有人權組織擔心，社交媒體要向政府提供發布信息者的來源，會損害用戶權利，擔心網上對話已沒有私隱，或導致自我審查。

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責任編輯：曾曉汶