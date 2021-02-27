【牛津疫苗】加拿大批准使用 18歲或以上成人可接種

新冠肺炎肆虐全球，各國正加快新冠疫苗接種速度。加拿大當局周五（26日）批准使用牛津疫苗，允許為18歲或以上成人接種，成為加拿大批准的第3款新冠疫苗。加拿大當局表示雖然牛津疫苗成效不及其他兩款新冠疫苗，但仍可有效預防新冠肺炎病毒帶來的嚴重疾病。

加拿大衛生監管部門經過一個月的審查，於周五批准可為18歲或以上的成人，接種牛津疫苗。監管部門表示雖然牛津疫苗的有效率為62%， 但總體而言「沒有嚴重的安全問題」（no important safety concerns）。

8成已運抵歐盟牛津疫苗仲未用 民眾唔敢打 【下一頁】

牛津疫苗是繼續輝瑞（Pfizer）疫苗和Moderna疫苗後，在加拿大獲批的第三款新冠疫苗。衛生監管部門承認牛津疫苗效用不及其他兩款，但強調牛津疫苗在預防新冠病毒引致的嚴重疾病方面「100%有效」（100 per cent effective）。

加拿大已經訂購了2,200萬劑牛津疫苗，當中大部分都會在4月至9月抵達加拿大。加拿大公共服務和採購部長阿南德（Anita Anand）表示，由於加拿大國內正在流行傳染力更高的變種病毒，政府正試圖就加快疫苗交付進行談判。

責任編輯：李俊儀