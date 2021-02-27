  • 18°C
香港時間 : 2021227日 (六) 11:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【牛津疫苗】加拿大批准使用 18歲或以上成人可接種

環球社會熱點 11:13 2021/02/27

分享：

新冠肺炎肆虐全球，各國正加快新冠疫苗接種速度。加拿大當局周五（26日）批准使用牛津疫苗，允許為18歲或以上成人接種，成為加拿大批准的第3款新冠疫苗。加拿大當局表示雖然牛津疫苗成效不及其他兩款新冠疫苗，但仍可有效預防新冠肺炎病毒帶來的嚴重疾病。

加拿大衛生監管部門經過一個月的審查，於周五批准可為18歲或以上的成人，接種牛津疫苗。監管部門表示雖然牛津疫苗的有效率為62%， 但總體而言「沒有嚴重的安全問題」（no important safety concerns）。

8成已運抵歐盟牛津疫苗仲未用 民眾唔敢打 【下一頁】

牛津疫苗是繼續輝瑞（Pfizer）疫苗和Moderna疫苗後，在加拿大獲批的第三款新冠疫苗。衛生監管部門承認牛津疫苗效用不及其他兩款，但強調牛津疫苗在預防新冠病毒引致的嚴重疾病方面「100%有效」（100 per cent effective）。

加拿大已經訂購了2,200萬劑牛津疫苗，當中大部分都會在4月至9月抵達加拿大。加拿大公共服務和採購部長阿南德（Anita Anand）表示，由於加拿大國內正在流行傳染力更高的變種病毒，政府正試圖就加快疫苗交付進行談判。

責任編輯：李俊儀

相關文章

Moderna研發針對南非變種疫苗加強劑 將展開臨床測試
2021/02/25
Moderna研發針對南非變種疫苗加強劑 將展開臨床測試
美國疾控中心驅逐租客禁令 德州法官裁定違憲
2021/02/26
美國疾控中心驅逐租客禁令 德州法官裁定違憲
印尼15名醫護接種疫苗後確診 部分已打2劑
2021/02/26
印尼15名醫護接種疫苗後確診 部分已打2劑
【牛津疫苗】8成已運抵歐盟疫苗仲未用 民眾唔敢打
2021/02/26
【牛津疫苗】8成已運抵歐盟疫苗仲未用 民眾唔敢打
【新冠疫苗】拜登上任37日美國已打半億劑 進度超預期
2021/02/26
【新冠疫苗】拜登上任37日美國已打半億劑 進度超預期
傳染病 疫情 Moderna（美：MRNA） AstraZeneca（美：AZN） 輝瑞 加拿大 疫苗 新冠肺炎 輝瑞（Pfizer，美：PFE）

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（02月27日 時間11:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【彈劾特朗普】共和黨議員：賀錦麗或是下一個被彈劾
【彈劾特朗普】共和黨議員：賀錦麗或是下一個被彈劾
【移民澳洲】莫里森：港人申請永居需持適當技能
【移民澳洲】莫里森：港人申請永居需持適當技能
【BNO移民英國】英國擬延長印花稅豁免期至6月底
【BNO移民英國】英國擬延長印花稅豁免期至6月底
【英國疫情】超市或為傳播熱點？53%確診者過去一周曾前往
【英國疫情】超市或為傳播熱點？53%確診者過去一周曾前往
新型冠狀肺炎全球疫情（02月27日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月27日 時間11:00）
哈里梅根宣布有喜前 澳洲媒體報Fake News稱將離婚
哈里梅根宣布有喜前 澳洲媒體報Fake News稱將離婚